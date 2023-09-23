Захватчики аж бегут из окопов: боец ВСУ назвал супер-оружие, которое уничтожает россиян

Было уже немало случаев, когда украинские штурмовики после правильного огневого боя дронами-камикадзе заходили на почти пустые позиции и их занимали.

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Боец ВСУ назвал супер-оружие, которое уничтожает россиян / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушка, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

Украинские защитники с помощью дронов-камикадзе могут нанести еще больший урон российским оккупантам. Так называемые FPV-дроны сегодня не только сжигают вражескую технику, но и "выкуривают" захватчиков с позиций. Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ, тактический медик Егор Фирсов, добавив, что такое оружие имеет еще много других преимуществ.

"Ребята говорят, что FPV-дрон – это сейчас самое эффективное оружие для того, чтобы выбить врага из окопа. Дрон максимально меткий, им можно залететь во вход блиндажа. Даже если оккупант не убит и не травмировался, то дрон несет термобарический заряд, такой нагрузки они не выдерживают и убегают из окопа", - рассказал Фирсов.

По его словам, было уже немало случаев, когда украинские штурмовики после правильного огневого боя дронами-камикадзе заходили на почти пустые позиции и их занимали.

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"Я верю, что у нас будет больше этих дронов-камикадзе и мы сможем значительно лучше проводить контрнаступательные действия", - отметил боец ВСУ.

Он подчеркнул, что преимущество дронов-камикадзе в том, что они точные, дешевые, а также ими можно быстро научиться управлять.

"Относительно другого вооружения, его есть много видов, но вопрос прежде всего в цене, лимитированном количестве и скорости поставки. Конечно и HIMARS очень эффективен, но он стоит миллионы долларов, боеприпас – сотни тысяч, и нам не продают их в значительном количестве", - отметил военнослужащий.

Фирсов также рассказал, что очень эффективной является дальнобойная гаубица М777, поскольку она может бить на дистанцию 30 км и попасть точно в цель. К тому же она сделана из титановой руды, что делает ее на 3 или 4 тонны легче аналогов.

"Из своей предыдущей профессии я знаю, что в Украине есть огромные запасы титановой руды. Если не гаубицы, то комплектующие к ним, которые выходят из строя и которые мы вынуждены отправлять за границу, мы бы сами могли делать, ведь сырье у нас есть", - подчеркнул военнослужащий.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, ВСУ наступают на юге и прорвали оборону россиян. Спикер Генштаба Павел Ковальчук сообщил, что подразделения ВСУ продвинулись на юге от освобожденного Работиного в Запорожской области.

Кроме того, Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области. Захватчики грабят предприятия и вывозят оборудование в неизвестном направлении. Оккупанты в Токмаке разработали план вывоза также других материальных ценностей.

Недавно в ISW заявили, что ВСУ продвинулись на нескольких направлениях. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия к югу от Бахмута и укрепляют позиции в этом районе.

Председатель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины. В то же время она подчеркнула, что развитие событий требует информационной тишины.

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