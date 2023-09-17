Лавров испугался передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS и выдал бред о США

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отреагировал на вероятные намерения Соединенных Штатов Америки предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, заявив, что США воюют против РФ. Об этом Лавров сказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, передает русская служба BBC.
По его словам, решение США о предоставлении Украине ATACMS "не изменит сути происходящего".
"А происходит то, что Украину подготовили, долгие годы готовили для того, чтобы ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России", - нафантазировал Лавров.видео дня
Российский министр твердо убежден, что США ведут войну против страны-агрессора РФ.
"Пусть что они говорили, что управляют этой войной, они доставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников. Они ведут против нас войну", - выдал министр иностранных дел РФ.
Предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS
Как сообщал Главред, Соединенные Штаты Америки близки к принятию решения о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. В частности, президент Джо Байден все больше склоняется именно к такому варианту развития событий, пишет Financial Times.
"Решение может быть принято в ближайшее время", - сказал один из высокопоставленных сотрудников администрации Байдена.
ABC News со ссылкой на источники сообщало, что США, вероятно, включат в будущий пакет военной помощи Украине дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы помочь ей в борьбе с российским вторжением.
Недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS. Он также подчеркнул, что Украина сама выбирает, как и в отношении каких целей использовать оружие, предоставляемое ей партнерами.
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