Лавров испугался передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS и выдал бред о США

Российский министр твердо убежден, что США ведут войну против страны-агрессора РФ.

https://glavred.info/world/lavrov-ispugalsya-peredachi-ukraine-dalnoboynyh-raket-atacms-i-vydal-bred-o-ssha-10501387.html Ссылка скопирована

Лавров испугался передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отреагировал на вероятные намерения Соединенных Штатов Америки предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, заявив, что США воюют против РФ. Об этом Лавров сказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, передает русская служба BBC.

По его словам, решение США о предоставлении Украине ATACMS "не изменит сути происходящего".

"А происходит то, что Украину подготовили, долгие годы готовили для того, чтобы ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России", - нафантазировал Лавров. видео дня

Российский министр твердо убежден, что США ведут войну против страны-агрессора РФ.

"Пусть что они говорили, что управляют этой войной, они доставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников. Они ведут против нас войну", - выдал министр иностранных дел РФ.

Предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS

Как сообщал Главред, Соединенные Штаты Америки близки к принятию решения о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. В частности, президент Джо Байден все больше склоняется именно к такому варианту развития событий, пишет Financial Times.

"Решение может быть принято в ближайшее время", - сказал один из высокопоставленных сотрудников администрации Байдена.

ABC News со ссылкой на источники сообщало, что США, вероятно, включат в будущий пакет военной помощи Украине дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы помочь ей в борьбе с российским вторжением.

Недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS. Он также подчеркнул, что Украина сама выбирает, как и в отношении каких целей использовать оружие, предоставляемое ей партнерами.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.