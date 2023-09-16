Блинкен намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS

Украинцы должны уметь эффективно использовать каждую систему вооружения, которая им передается.

https://glavred.info/world/blinken-nameknul-na-peredachu-ukraine-dalnoboynyh-raket-atacms-10501168.html Ссылка скопирована

Энтони Блинкен намекнул на передачу Украине ракет ATACMS / Коллаж: Главред, фото: state.gov, Википедия

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама выбирает, как и по каким целям использовать оружие, предоставляемое ей партнерами. Об этом он сказал во время брифинга с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

"Вашингтон анализирует любую систему, которая обсуждается для возможной передачи Украине. Когда дело доходит до применения переданных вооружений, то украинские силы сами выбирают цели. Им придется принять решение о том, что может быть наиболее эффективным в работе по восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности", – сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что США не одобряют применение их систем вооружения вне Украины, однако окончательное решение остается за украинцами.

видео дня

При этом госсекретарь США не объяснил, почему США до сих пор не одобрили передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

"Во время передачи каждой системы вооружения Украине принимается во внимание ряд факторов. Украинцы должны уметь их эффективно использовать. Также новые сложные системы требуют обслуживания, и, конечно, мы этим занимаемся. ВСУ должны уметь их поддерживать, а это не происходит автоматически. И потом они должны вписаться в цельную военную программу, которая имеет смысл для помощи Украине в достижении ее целей", — подчеркнул Блинкен.

Предоставление Украине ракет ATACMS и Taurus

Соединенные Штаты Америки близки к принятию решения о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. В частности, президент Джо Байден все более склоняется именно к такому варианту развития событий, пишет Financial Times.

"Решение может быть принято в ближайшее время", - сказал один из высокопоставленных сотрудников администрации Байдена.

ABC News со ссылкой на источники сообщало, что США вероятно включат в будущий пакет военной помощи Украине дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы помочь ей в борьбе с российским вторжением.

Министр обороны Борис Писториус заявил, что правительство Германии примет решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus в течение 1-2 недель. Немецкие власти не испытывают никаких сомнений, однако поставки подобных вооружений, дальность которых больше какого-либо другого оружия, ранее предоставлявшегося Киеву, предусматривает соблюдение определенных процедур.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.