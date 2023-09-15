Решение по Taurus – в течение 1-2 недель: ФРГ даст Украине дальнобойные ракеты

Дальность крылатых ракет Taurus больше какого-либо другого оружия, поэтому их передача предусматривает некоторые моменты, сказал Борис Писториус.

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Правительство Германии не сомневается в том, что ракеты Taurus нужно передать Украине - Писториус / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, wikimedia.org

Правительство Германии примет решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus в течение 1-2 недель. Немецкие власти не испытывают никаких сомнений, однако поставки подобных вооружений, дальность которых больше какого-либо другого оружия, ранее предоставлявшегося Киеву, предусматривает соблюдение определенных процедур. Об этом заявил министр обороны Борис Писториус.

Как сообщает Tagesschau, в ходе Вестфальской мирной конференции в Мюнстере он сказал, что решение вопроса о поставках Киеву Taurus будет уже в скором времени.

Когда Украина получит ракеты Taurus

"Если пройдет неделя или две, пока решение будет принято, то так и будет", - отметил Писториус. видео дня

По его словам, правительство не сомневается в том, стоит ли передавать такие ракеты Украине, однако действует осмотрительно.

"Федеративная Республика Германия должна быть осмотрительной, даже если это трудно понять нашим украинским друзьям. Германия должна взвешивать последствия каждого своего шага", - объяснил министр.

Также Борис Писториус подчеркнул, что Украина еще не получала крылатые ракеты такой дальности, поэтому нужно соблюсти определенные процедуры.

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Ракеты Taurus для Украины

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что поставки Украине ATACMS от США не являются условием передачи Киеву немецких ракет Taurus. По его словам, дискуссия об отправке Украине немецких крылатых ракет продолжается.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с США и Германией по вопросам поставок ATACMS и Taurus. Дипломат уточнил, что идут переговоры, есть продвижение вперед, но решений пока не принято.

Министр обороны Германии Писториус резко ответил на просьбы передать Украине ракеты Taurus. По словам Писториуса, это "неправильный тон", поскольку в вопросах передачи вооружений Берлин должен руководствоваться интересами своего государства.

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