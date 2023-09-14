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"Неправильный тон": Писториус резко ответил на просьбы передать Украине ракеты Taurus

Анна Ярославская
14 сентября 2023, 10:41 обновлено 14 сентября, 11:00
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При передаче вооружений партнеры должны учитывать не только интересы Украины, но и прежде всего свои собственные, заявил глава Бундесвера.
Борис Писториус, ракета Taurus
Борис Писториус высказался о предоставлении ракет Taurus Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Saab

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не хочет, чтобы правительство подгоняли с решением передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Подобные призывы он назвал "неправильным тоном".

По словам Писториуса, в последние недели вопросы о Taurus ему задавали десятки раз.

"Заявления украинской стороны не повлияют на решение Берлина. При передаче вооружений партнеры должны учитывать не только интересы Украины, но и прежде всего свои собственные", — заявил глава Бундесвера.

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Писториус не считает, что передача Taurus Украине необходима прямо сейчас, и такое решение еще не было принято. Призывы украинских властей как можно скорее передать эти ракеты министр обороны Германии считает "неправильным тоном".

Политик также считает, что Украине, прежде всего, нужны системы ПВО и боеприпасы калибра 155 мм. По его словам, Германия хочет ускорить процессы производства техники и ее ремонта.

Ракеты Taurus для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о "продвижении вперед" в вопросах предоставления Киеву дальнобойных ракет ATACMS и Taurus.

Если в США решат предоставить Украине свои ракеты большой дальности ATACMS, это не станет "отмашкой" для Берлина сделать то же самое и поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, поставки немецких Taurus и американских ATACMS в Украину не связаны между собой.

Издание Bild назвало причины, которые сдерживают Берлин. Среди прочего, это опасения, что украинские войска начнут применять это оружие для ударов по территории страны-агрессора России.

Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

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