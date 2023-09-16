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"Ядерной катастрофы не избежать": Жданов озвучил хард-вариант завершения войны в Украине

Алина Дембицкая
16 сентября 2023, 19:26 обновлено 16 сентября, 19:26
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Военный эксперт отметил, что по лайт-варианту, война может закончиться без применения ядерного оружия.
Жданов, ВСУ
Жданов озвучил хард-вариант завершения войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Главред, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Без победы Украины в войне со страной-агрессором Россией президенту США Джо Байдену не выиграть выборы. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

Как отметил Жданов, американскому лидеру нужно с чем-то прийти к избирателю. И он может прийти с тем, что США одержали победу над злом, воцарилась демократия. А главный тезис Байдена будет сводиться к тому, что великая страна Америка предотвратила ядерный апокалипсис в мире.

"Как говорит наш политтехнолог Сергей Гайдай, новость, с которой избиратель должен подойти к урне для голосования, нужно подать примерно за шесть месяцев до выборов, тогда человек ее усваивает, переваривает и осознает. Отсчитываем шесть месяцев от даты выборов в США – от 8 ноября, мы получим 8 мая 2024 года. Кстати, очень символичная дата. Поэтому в феврале у нас должны появиться пилоты, поэтому уже продолжаются разговоры о весеннем наступлении, поэтому в начале года могут появиться и ракеты", - отметил военный эксперт.

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По его словам, это лайт-вариант, без применения ядерного оружия, который будет реализован, если Украина будет двигаться по тому же сценарию, который есть сейчас.

"Если говорить о хард-варианте, то ядерной катастрофы не избежать. Но это будут не обстрелы Россией наших ядерных объектов. Нужен именно прецедент с российским ядерным оружием, чтобы были основания сказать Путину: "Извини, парень, но ты идиот, поэтому мы у тебя забираем ядерную дубину". И нужно еще сформировать мировое общественное мнение о том, что Россию необходимо разоружить, иначе эта страна доведет весь мир до цугундера", - подчеркнул Жданов.

Напомним, недавно Олег Жданов заявлял, что российского диктатора Владимира Путина могут заставить ударить ядеркой по Украине, чтобы потом "сдуть" его. После этого тактического удара Украине предоставят больше военной помощи, чем предоставляется сейчас. Эксперт говорит, что последствия не будут катастрофическими, ведь это будет оружие малой мощности, которое не снесет целый город. Но это действие Путина поможет лишить РФ ядерного оружия.

Заметим, что ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

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война в Украине Олег Жданов война России и Украины
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