Снаряды и вооружения России будет поставлять Китай, но руками КНДР – Олег Жданов

Без сделки с Китаем через Северную Корею Россия сможет воевать не больше года, считает полковник запаса Олег Жданов.

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Военное сотрудничество КНДР и России ускорит поставки ATACMS Украине – Жданов / Главред

Лидер страны-агрессора России Владимир Путин встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Учитывая, что за 18 месяцев войны против Украины российская военная сила изрядно поистрепалась, Москва в первую очередь была заинтересована в углублении военного сотрудничества с Пхеньяном и достижении договоренностей о приобретении у КНДР ракет и снарядов. Несмотря на то, что содержание переговоров двух диктаторов и их результат не обнародовали, это событие вызывает обеспокоенность. Тем более, в ходе встречи Ким Чен Ын четко заявил о политической и военной поддержке России и пожелал российским оккупантам победы.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, какие последствия будет иметь военное сотрудничество России и КНДР, почему поставки вооружений РФ на самом деле будет осуществлять Китай, как подпитка российских войск северокорейским и китайским оружием и снарядами может повлиять на ситуацию на фронте, а также сколько Россия может воевать, не заручившись поддержкой Китая.

Какую военную помощь Северная Корея может оказывать России, что сможет продавать? Что есть у Пхеньяна, что нужно Москве для ведения войны против Украины?

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В принципе, всё. Почти весь спектр вооружений. Северная Корея даже атомную подводную лодку недавно спустила на воду, так что даже это есть. У Пхеньяна очень много советских образцов вооружения, и всё это он может дать Москве.

Впрочем, здесь важно другое: Ким Чен Ын не решает ничего, он всего лишь посланник. Может быть, для виду он будет давать России боеприпасы со своих складов, но реально боеприпасы и вооружения будет предоставлять Китай. Пхеньян – это протекторат Китая, который без разрешения Пекина боится кашлянуть лишний раз.

Визит Ким Чен Ына в Россию – это политический демарш Китая в отношении Соединенных Штатов Америки. Это большие геополитические торги. Что выторговывает Китай – сказать сложно, пусть гадают политологи. На мой взгляд, Китай выторговывает у США определённые преференции для себя, демонстрируя свою готовность поддержать Россию в войне против Украины и не дать россиянам проиграть. Условно говоря, позиция Пекина такова: или Штаты нам уступают, или мы даем России необходимое оружие.

Похоже, что Россия будет получать от КНДР артиллерийские снаряды и ракеты. Поставки ограничатся этим или РФ может получить что-то ещё?

На самом деле, список шире: Россия хочет получить снаряды для ствольной и реактивной артиллерии, а также системы "Град". Украинские войска существенно проредили российские "Грады" – мы охотимся на эти системы, потому что они нас достают. Также РФ заинтересована в ракетных вооружениях КНДР, если ракеты ей подойдут. Кстати, этот вопрос поднимался ещё в прошлом году, когда Шойгу ездил с визитом в Северную Корею. Именно тогда ставился вопрос о передаче ракет России, но при условии, что Северная Корея сможет их адаптировать под пусковые установки "Искандер".

Взамен Северная Корея хочет получить от России сельскохозяйственную продукцию, хлеб, нефть и деньги. Вот так вот легко Китай сбрасывает дотации для Северной Кореи на Российскую Федерацию.

Ракеты и снаряды КНДР (или Китая – кто там будет поставлять всё это России) совместимы с оружием, стоящим на вооружении российской армии?

Да. Причём всё это не просто совместимо – это и есть советское вооружение.

Дело в том, что Советский Союз и Китай поставляли оружие Северной Корее в Корейской войне. Посмотрите в YouTube парад китайской армии в 2014 и 2017 годы – это две разные страны на одном параде. Китай за четыре года полностью переоснастил свою армию, обеспечив её отечественными образцами вооружений. Половина техники, представленной на параде в 2014 году, была советскими образцами вооружений. Танки, артиллерия и даже авиация, в частности, вертолёты, были советские. Китай может производить и боеприпасы ко всем этим образцам, и сами некоторые образцы. Например, у Китая есть лицензия на производство автомата Калашникова (в мире существует два автомата Калашникова – российский (советский) и китайский).

О каких количествах ракет и снарядов может идти речь? Насколько существенными могут быть объёмы поставок? Белый дом заявил, что Россия хочет закупить у Северной Кореи едва ли не миллионы артиллерийских снарядов и ракет. Возможны ли настолько большие объёмы поставок?

Да, вполне возможны. Боеприпасы там исчисляются миллионами.

Россия пытается выйти на производство 2 миллионов снарядов в год. Однако запрос у российских войск на 5 миллионов снарядов, как минимум. Поэтому как минимум 3 миллиона снарядов РФ будет просить. Сколько даст Китай через Северную Корею – не известно. Однако запрос действительно будет исчисляться миллионами снарядов.

А вот артиллерийских систем России нужны сотни. Россия несёт колоссальные потери в этой войне: каждый месяц мы ставим рекорды по количеству уничтоженных артиллерийских систем РФ. Для нас это крайне важно, потому что артиллерия – это основа огневого поражения врага, так гласит учебник по тактике. Вот мы и стараемся максимально выбивать артиллерию россиян. Поэтому Россия вполне может попросить пару сотен стволов вместе с боеприпасами у Северной Кореи.

Кроме того, если сейчас Россия проведёт мобилизацию, новобранцам нужна будет амуниция. И с этим ей помогут КНДР и Китай.

Таким образом, полностью решается вопрос с экипировкой и обеспечением всем необходимым этих 400-700 тысяч мобилизованных россиян?

Конечно. Ведь иначе перед Москвой стоял бы вопрос о том, во что одевать и чем вооружать эти 400-700 тысяч человек. Теперь же там вполне могут появиться и автоматы китайского производства. Ведь сейчас некоторые подразделения российских войск получают винтовки и ржавые автоматы – трофеи со времён Чеченской войны, которые даже не привели в порядок, а просто забросили на склад. Всё это выдавалось мобилизованным.

Обеспечение мобилизованных – это болезненный вопрос для России. Потому она готова брать у КНДР и Китая всё, что только можно будет взять.

То есть, иными словами, Россия будет получать миллионами эти ракеты и снаряды, это вполне реально?

Да, это вполне реально. Впрочем, так же и мы получаем подобную помощь. Евросоюз нам обещал 2 миллиона снарядов, правда, пока что дал всего 300 тысяч. Однако если сложить все боеприпасы, которые нам передали страны-партнёры, то будет 2-3 миллиона единиц.

А какие сюрпризы могут преподнести российской армии северокорейские снаряды? Reuters приводил мнение западных военных экспертов, которые говорили о том, что есть вопросы к качеству снарядов, произведённых в КНДР, поскольку они обладают нестабильными характеристиками, что уменьшает их точность, а также приводит к преждевременным разрывам. Так ли это?

Сюрпризы, конечно же, будут. Качество этих снарядов оставляет желать лучшего.

Но, как бы там ни было, китайский снаряд летит дальше, чем советский. На линии фронта, во всяком случае на Бахмутском направлении, мы видим, что российская артиллерия гоняется за китайскими снарядами, пытаясь компенсировать недостающую им дальность. Ведь у ВСУ сейчас преимущество в дальности.

Впрочем, несмотря на то, что качество этих снарядов низкое, даже если каждый десятый снаряд не взорвётся, россиянам будет "по барабану", ведь девять снарядов улетят. На сумме в миллион снарядов это мелочи, им всё равно: ну, разорвёт один ствол, ну, убьёт один расчёт – да Бог с ними, отмобилизуют новых, пушку новую привезут, снаряды есть, так что будут стрелять дальше. Такие мелочи там никого не беспокоят.

Ключевой вопрос – как оружие из КНДР (или Китая) может повлиять на ситуацию на фронте? Какие проблемы для нас это создаст? И как скоро мы можем почувствовать появление этой подпитки у российских войск?

Если на этой встрече был подписан договор, то первый эшелон может быть в Украине уже через месяц-полтора: две недели идёт железнодорожный состав от Северной Кореи до Украины, месяц понадобится на организацию и отгрузку. Так что прибытие первого эшелона мы можем почувствовать через месяц-полтора.

А как это повлияет на ситуацию на фронте? Насколько сложнее и в чём нам станет?

Нам станет сложнее. Не намного, но сложнее. Все наши усилия будут сведены к нулю, поскольку снова активизируется российская артиллерия, и мы опять будем заниматься вопросами контрбатарейной борьбы вместо разгрома пехоты.

Всё это очень усложнит нам задачу по разгрому российской армии. Если сейчас противник будет спасаться силами, имеющимися в наличии, при этом проводя новую волну мобилизации в РФ, то в декабре-январе мы получим новую российскую армию, хорошо оснащённую, численностью 400-700 тысяч человек.

Это тот фактор, который способен переломить ход войны не в нашу пользу?

Да, это именно такой фактор.

Однако тут срабатывает другое – россияне хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Я не зря начал с того, что идут большие торги между Китаем и США. Если будет подписан договор о поставках вооружения и боеприпасов России, ATACMS намного раньше приедут в Украину. А ATACMS – это не просто ракеты. Они могут помочь нам решить вопрос российских тылов и резервов на всю глубину оккупированных территорий, включая Крым, до государственной границы Украины. Так что, если ATACMS появятся в достаточном количестве, мы просто в один момент вынесем логистику россиян вместе с резервами.

А что ещё, помимо передачи ATACMS, Запад может сделать в ответ, как может помочь Украине, чтобы не допустить перелома хода войны в пользу России? Есть ли у Запада соответствующие рычаги и ресурсы, которые для нас будут очень существенными, и тогда сотрудничество РФ и КНДР не буде для нас столь критичным?

К ракетам нужно будет добавить ещё и западную авиацию.

И этого будет достаточно?

Ракеты и авиация – это то, чего у нас нет. Плюс нужно увеличить объёмы поставок боеприпасов и техники. Президент Зеленский отметил, что наши партнёры немного устали и сокращают объёмы поставок. Этого ни в коем случае нельзя допустить, наоборот, нужно наращивать объёмы поставок в нынешних условиях, а также добавить то, чего у нас нет – ракеты и авиацию.

Если бы у нас появились ракеты и авиация, мы бы, в принципе, могли кардинально решить вопрос с российской армией в кратчайшие сроки, не затягивая войну на годы. Потому что авиация даст нам господство в воздухе. А под прикрытием западной авиации сможет работать и наша отечественная. И тогда мы сможем устроить россиянам повторение первых недель войны после 24 февраля, когда мы уничтожали оккупантов тысячами и сжигали колонны. Буквально два штурмовика с полным боекомплектом – и всё, российской колонны вместе с людьми и техникой нет. А теперь добавьте к этому ракеты, которые будут отсекать любые поступления резервов прямо на государственной границе. В таких условиях российские войска не смогут долго оставаться в Украине.

Вы говорите, что к декабрю-январю мы можем получить российскую армию нового образца. А какова вероятность, что до этого срока Запад предоставит Украине и авиацию, и ракеты?

К декабрю-январю мы можем получить российскую армию, оснащённую, вооружённую и слегка обученную – лучше сформулировать так.

Запад подписался под нашей формулой мира, потому он просто не может дать заднюю, потому что это будет считаться его поражением.

После подписания на G20 компромиссного коммюнике российские газеты во весь голос затрубили о победе Путина на международной арене. А теперь представьте, что будет, если Путин начнёт побеждать в Украине и принудит нас через Запад сесть за стол переговоров.

Путин готов к переговорам прямо сейчас – там, где стоим, и садимся, то есть всё, что российские войска захватили, российское. Мы же готовы к переговорам только с позиции "Геть з України!". Так что сегодня позиции непримиримы. Если завтра Запад вдруг устанет и скажет, что он не тянет и не будет больше помогать Украины, мы будем вынуждены уступить территории.

Как только Путин такое услышит, он свернёт Запад в бараний рог и будет считать себя мировым победителем.

Кстати, напомню, что примерно месяц назад Си Цзиньпина стали критиковать за то, что он поддерживает Россию. А он сказал, что Россия – очень сильная страна, которая одна ведёт войну против более 50-ти стран Запада, причём весьма успешно.

Так что, если Запад ослабит нам помощь, он признает Путина своим хозяином.

На днях и Зеленский, и Буданов говорили о том, что Россия не в состоянии вести долгую войну. А, на ваш взгляд, насколько хватит у РФ её запасов боеприпасов, вооружений, денег, человеческого ресурса? Сколько лет она способна воевать в случае, если эта сделка с КНДР и Китаем состоится, и в случае, если её не будет?

Если сделка с Китаем через КНДР состоится, Россия сможет воевать ещё очень долго – три-пять лет, может быть, даже больше.

Если сделка не состоится, России не хватит больше чем на год. Иными словами, в такой ситуации летом 2024 года мы вполне можем рассчитывать на кризис военно-промышленного комплекса РФ, когда потребности фронта не будут покрываться возможностями российского ВПК. Именно это сейчас и происходит, потому-то Шойгу и бегает с протянутой рукой.

Ведь зачем нужен Ким Чен Ын? Затем что уже сейчас у России огромный дефицит техники, вооружения, боеприпасов, и ей нечем покрывать потребности фронта. Поэтому Россия сегодня и бежит ко всем: к Ирану, чтобы дал боеприпасы и ракеты, к Северной Корее, чтобы тоже дала боеприпасы и ракеты, и т.д. Кстати, когда были переговоры в КНДР, на них присутствовал и представитель Китая, это не была двусторонняя встреча.

Насколько я понимаю, Россия всё равно не сидит, сложа руки, а модернизирует и производит свою технику и вооружения. Ведь наши военные, в частности, те, кто участвовал в освобождении Урожайного, рассказывали, что трофеи, которые попадали к нам в руки, – это не просто автоматы Калашникова, а часто модернизированные образцы, не старьё.

Да, это правда, Россия клепает и что-то своё. Но вопрос количества.

24 февраля 2022 года в Украину вторгалась профессиональная армия Российской Федерации, хорошо подготовленная, с контрактниками и минимальным количеством срочников. Потом Россия провела мобилизацию 350 тысяч человек (хотя, по некоторым оценкам, там набрали до 500 тысяч человек), и сейчас мы воюем с полупрофессиональной армией РФ. Всё это оперативный резерв (резерв первой очереди), то есть это люди, которых особо не нужно было учить – их достаточно было одеть, вооружить и поставить в строй. Им нужна была минимальная подготовка, чтобы вспомнить основные навыки, и всё, их можно было бросать на фронт. Это мы и видели – первые "мобики" оказались на фронте уже через две недели после мобилизации.

Теперь же, во время новой волны мобилизации, Россия будет набирать мужиков с гражданки, которые служили давным-давно, по возрасту – второй или третьей категории, не так резво бегают. Вот мне сейчас 57 лет – какой из меня солдат? Да, у меня есть навыки, да, я умею стрелять, но наденьте на меня всю экипировку, я со стула не встану. Возраст, возраст… Основная масса мобилизованных в РФ сейчас будет именно такая – 35-40 лет и больше. И эту армию нужно же ещё обучить. Но нет, её в кратчайшие сроки будут формировать, вооружать и отправлять на фронт.

С одной стороны, противник теряет в качестве военнослужащих, а мы в качестве растём, а с другой – человеческого ресурса у России очень много. А у нас всего по минимуму: танков дали по минимуму, артиллерии дали по минимуму, по снарядам у нас до сих пор лимиты, ракет нет, авиации нет. Если всё это дадут, тогда вопрос решится кардинально и быстро.

То есть в истории с КНДР ключевой момент сейчас – это то, чем закончатся торги Китая и США?

Да, абсолютно верно. И из-за этого у нас либо возникнут проблемы, либо сохранится статус-кво на какое-то время.

Чем опасен союз России и КНДР для Украины и для мира в целом? На что способен тандем Путина и Ким Чен Ына, а, если учесть ваши слова, то и Си Цзиньпина тоже?

Союз Ким Чен Ына и Путина опасен тем, что это два безумца. Особенно Ким Чен Ын – он более оторванный, чем Путин. Вспомните махание "ядерной дубиной", пуски ракет и всё остальное. Хотя Путин тоже далёко не ушёл и пытается запускать те же "Сарматы", угрожает ядерным апокалипсисом и т.д. Так что этих двух парней нужно держать под контролем.

А с Си Цзиньпином у них не совсем союз, а преклонение обоих перед китайским лидером. Си Цзиньпин – это всё-таки их вассал, старший.

Китаю не нужна сильная Россия – она ему нужна целой, управляемой и понятной. Россия – хороший сырьевой придаток для Китая. Плюс вспомните карты, которые публиковало китайское картографическое общество с "исконно китайскими землями" (даже формулировку Путина использовало в этом случае!).

В этом плане Си Цзиньпину очень выгодно поддержать РФ, но на правах старшего брата, ни в коем случае не на равных.

Иными словами, Си Цзиньпин будет усмирять безумие Путина и Ким Чен Ына?

Главное, что будет делать китайский лидер – он не будет позволять Путину проиграть в войне, но при этом позволит Украине нанести России достаточное поражение, чтобы максимально ослабить военный потенциал РФ. Но проиграть он не даст.

Где это "не даст проиграть" закончится, мы на сегодняшний день сказать не можем. Возможно, нам дадут выйти на побережье Азовского моря, что фактически вернёт нас к ситуации на 23 февраля 2022 года. Если мы аннулируем сухопутный коридор в Крым, это будет возвращением к тем позициям. И тогда получится, что вся эта прогулка российских войск нафиг никому не была нужна. Это просто море пролитой крови. Мы вернёмся к исходным позициям.

А дальше? А если Китай скажет, что Крым когда-то был российским, или скажет, что он настаивает на переговорах, и это будет компромиссом Пекина и Вашингтона, – что тогда? Мы останемся у разбитого корыта.

Впрочем, теперь у России уже нет того военного потенциала, она уже ничем не хвастается. Единственный вопрос, который остаётся, – ядерное оружие РФ. Чтобы взять под контроль российское ядерное оружие, нужно не просто ослабить Россию в военном плане, а спровоцировать её на применение этого оружия. И тогда будут основания для того, чтобы ввести международных наблюдателей и взять под контроль ядерный арсенал РФ.

Путин как раз об этом и говорил на Восточном экономическом форуме, отмечая, что Запад провоцирует Россию на то, чтобы она ударила по атомным объектам в Украине…

Я не исключаю, что Путина вынудят нанести тактический ядерный удар по Украине, а после этого дадут нам максимальную помощь, чтобы мы разгромили российские войска. При этом факт применения ядерного оружия будет осуждён всем миром. И появятся основания ввести натовский контингент по мандату ООН для контроля над ядерным арсеналом.

То есть вы считаете, что нанесение Россией ядерного удара по Украине – это вполне реальный сценарий сегодня?

Конечно. Кто запретит Путину сделать выстрел из пушки 2С7 тактическим ядерным боеприпасом? Никто.

А по чему может быть нанесён такой удар? Что может быть целью в Украине?

Это не имеет значения. Он может стрелять, например, по нашим резервам. Дальность стрельбы этой пушки 37 км. Она изначально создавалась для пробития брешей в обороне врага.

Или почему тем же "Искандером" Путину не нанести ядерный удар малой мощности по какому-нибудь объекту? Путин не просто так об этом заговорил.

А какими будут последствия такого удара, о котором вы говорите?

Последствия не будут катастрофическими, потому что речь идёт о ядерном оружии малой мощности, оно не снесёт город. Но факт его применения будет очень важен. Потому я не исключаю такой вариант.

Каждая страна играет в свою игру. Как в покере – каждый за столом шулер. Интересы коллективного Запада и Китая совпадают в том, чтобы сохранить Россию целостным государством, но максимально её ослабить и выбить её с международной арены. А ослабление России упирается в ядерный арсенал. Как ни крути, для того, чтобы Путин или тот, кто будет в России вместо него, сдулся окончательно, надо как-то заблокировать ядерный арсенал России. Как это сделать без факта применения ядерного оружия? Увы, никак.

Если учесть те временные рамки, о которых вы говорили выше, подобные события возможны уже в этом году?

Временные рамки могут быть разными.

Если мы говорим о лайт-варианте, без полного разоружения России, временные рамки ограничиваются американскими президентскими выборами.

Без нашей победы в войне Байдену не выиграть выборы. Ему нужно с чем-то прийти к избирателю. И он может прийти с тем, что США победили зло, демократия восторжествовала. А главный тезис Байдена будет сводиться к тому, что великая страна Америка предотвратила ядерный апокалипсис в мире.

Как говорит наш политтехнолог Сергей Гайдай, новость, с которой избиратель должен подойти к урне для голосования, нужно подать примерно за шесть месяцев до выборов, тогда человек её усваивает, переваривает и осознаёт. Отсчитываем шесть месяцев от даты выборов в США – от 8 ноября, мы получим 8 мая 2024 года. Кстати, очень символичная дата. Поэтому в феврале у нас должны появиться пилоты, поэтому уже идут разговоры о весеннем наступлении, поэтому в начале года могут появиться и ракеты.

Это лайт-вариант, без применения ядерного оружия, который будет реализован, если мы будем двигаться по тому же сценарию, который есть сейчас.

Если говорить о хард-варианте, то ядерной катастрофы не избежать. Но это будут не обстрелы Россией наших ядерных объектов. Нужен именно прецедент с российским ядерным оружием, чтобы были основания сказать Путину: "Извини, парень, но ты идиот, потому мы у тебя забираем ядерную дубину".

И нужно ещё сформировать мировое общественное мнение о том, что Россию необходимо разоружить, иначе эта страна доведёт весь мир до цугундера.

И это тоже нужно будет сделать до президентских выборов в США?

Конечно. Ведь тогда Байден будет чемпионом, а демократы – лучшей партией.

Впрочем, всё это теория. Вспомните японский сад камней: в нём при самой выгодной позиции можно увидеть 14 камней из 15-ти, а 15-й камень не видно никогда. Потому император всегда садился, смотрел и пытался вознестись над этим садом, чтобы увидеть 15-й камень.

Веду к тому, что в самих США такой серпентарий. Посмотрите, что сделали республиканцы – они просто перекрыли нам кислород. До принятия бюджета на новый финансовый год остаётся несчастных три недели, а у нас бюджета на войну нет. 1 октября деньги закончатся, и чем мы будем воевать? Хороший вопрос, правда?

Насколько я понимаю, миллиард долларов – это всё, что наскребли по сусекам. Будет ли следующий миллиард, а если будет, то – когда? Это огромный вопрос.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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