"Список широкий": Жданов рассказал, какое оружие РФ хочет получить от КНДР

По словам военного эксперта, взамен Северная Корея хочет получить от России сельскохозяйственную продукцию, хлеб, нефть и деньги.

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Жданов рассказал, какое оружие РФ хочет получить от КНДР / коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот

Страна-агрессор Россия будет получать от Северной Кореи артиллерийские снаряды и ракеты. Однако этим поставки не ограничатся. Список намного шире. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

"На самом деле, список шире: Россия хочет получить снаряды для ствольной и реактивной артиллерии, а также системы "Град". Украинские войска существенно проредили российские "Грады" – мы охотимся на эти системы, потому что они нас достают. Также РФ заинтересована в ракетных вооружениях КНДР, если ракеты ей подойдут. Кстати, этот вопрос поднимался ещё в прошлом году, когда Шойгу ездил с визитом в Северную Корею. Именно тогда ставился вопрос о передаче ракет России, но при условии, что Северная Корея сможет их адаптировать под пусковые установки "Искандер", - рассказал Жданов.

Взамен, по словам военного эксперта, Северная Корея хочет получить от России сельскохозяйственную продукцию, хлеб, нефть и деньги.

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"Вот так легко Китай сбрасывает дотации для Северной Кореи на Российскую Федерацию", - подчеркнул полковник запаса.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Военная помощь Пхеньяну Москве

Как сообщал Главред, 13 сентября Ким Чен Ын прибыл в Россию с визитом. В своем заявлении он уже успел открыто заявить о поддержке агрессии Путина и даже пожелать россиянам "победы" в войне.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея уже полтора месяца поставляет российским оккупантам боеприпасы, в частности снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к "Градам".

По данным Reuters, если Северная Корея предоставит России артиллерийские снаряды и другое оружие, это поможет стране-агрессору расширить запасы боеприпасов, но вряд ли изменит ход войны. Но доступ к этим запасам, вероятнее всего, значительно увеличит возможности России в краткосрочной перспективе.

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