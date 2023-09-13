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Назвал Украину "сборищем зла": Ким Чен Ын сделал первое заявление после встречи с Путиным

Алёна Воронина
13 сентября 2023, 13:45 обновлено 13 сентября, 13:59
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После встречи двух диктаторов Ким Чен Ын заявил, что КНДР "всегда поддерживала все решения президента Путина и правительства России".
Ким Чен Ын, Владимир Путин
Ким Чен Ын сделал первое заявление после встречи с Путиным/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын после встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным заявил, что КНДР "поддерживает решение Путина и правительства России". Также он отметил, что для Северной Кореи приоритетом являются отношения со страной-агрессором РФ.

При этом Ким Чен Ын заявил, что он надеется в дальнейшем находиться с Россией "вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства". Об этом сообщают российские пропагандисты.

В то же время северокорейский диктатор в лучшем духе подхалимства похвалил "русских друзей" за их якобы "искренность", и сказал, что он "воочию смог увидеть настоящее и будущее российской космической страны".

видео дня

Диктатор КНДР также пожелал российским оккупантам одержать победу в войне против Украины "над сборищем зла".

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын сделал первое заявление после встречи с Путиным/ скрин

Смотрите видео заявления Ким Чен Ына после встречи с Путиным:

Переговоры Путина и Ким Чен Ына

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын выехал на встречу с Путиным в бронепоезде. Встреча двух диктаторов была запланирована во Владивостоке, где в среду, 13 сентября, заканчивается Восточный экономический форум.

Ким Чен Ын прибыл в РФ 12 сентября. В то же время Вашингтон и его союзники выразили обеспокоенность по поводу признаков более тесного военного сотрудничества между Россией и КНДР. В США напомнили о своих предупреждениях Пхеньяну не продавать России оружие, которое может быть использовано РФ в ее агрессивной войне в Украине.

Напомним, ранее в Financial Times отмечали, что диктаторы готовы заключить оружейное соглашение. В материале издания говорилось о том, что, вероятно, два диктатора подпишут соглашение, согласно которому Пхеньян будет передавать Москве боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности для продолжения агрессивной войны РФ против Украины.

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