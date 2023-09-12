Ким Чен Ын прибыл в РФ: США угрожают новыми санкциями за продажу оружия Москве

Вашингтон и его союзники выражают обеспокоенность по поводу недавних признаков более тесного военного сотрудничества между Россией и КНДР.

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Ким Чен Ын приехал в Россию / Коллаж: Главред, фото: ЦТАК

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию. Его бронепоезд зафиксировали на станции Хасан в одноименном поселке на границе КНДР и страны-агрессора РФ.

Неназванный российский источник подтвердил, что Ким Чен Ын уже находится на территории России, передает Kyodo. Со станции Хасан он должен отправиться во Владивосток, где, как ожидается, состоится встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что это будет "полноценный визит".

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"Состоятся переговоры между двумя делегациями, после чего, в случае необходимости, лидеры продолжат общение в формате тет-а-тет", - сказал он.

Смотрите видео - В РФ показали кадры проезда поезда с Ким Чен Ыном на территории приморского края:

Вашингтон и его союзники выражают обеспокоенность по поводу недавних признаков более тесного военного сотрудничества между Россией и КНДР. Это будет второй саммит Кима с Путиным после их встречи в 2019 году во время его последней поездки за границу, передает Reuters.

По данным российских информационных агентств, Песков заявил, что национальные интересы России будут диктовать ее политику.

"Как вы знаете, при реализации наших отношений с нашими соседями, в том числе с Северной Кореей, нам важны интересы двух наших стран, а не предупреждения Вашингтона", - заявил Песков.

США обещают ввести новые санкции

В понедельник Вашингтон возобновил свои предупреждения Пхеньяну не продавать России оружие, которое может быть использовано РФ в ее агрессивной войне в Украине.

Госдепартамент США заявил, что любая передача оружия из Северной Кореи в Россию нарушит резолюции Совета Безопасности ООН.

"Мы, конечно, агрессивно соблюдаем наши санкции против организаций, которые финансируют военные усилия России… и без колебаний введем новые санкции соответствующим образом", — заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Ранее издание Financial Times писало, что ключевой темой встречи Ким Чен Ына и Путина станет продажа Пхеньяном боеприпасов Москве.

Вероятно, два диктатора подпишут соглашение, согласно которому Пхеньян будет передавать Москве боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности.

За это Пхеньян может получить от Москвы, например зерно, нефть и военные технологии, а также твердую валюту в качестве оплаты. Однако не исключено, что платить за северокорейское оружие Россия будет передачей высокочувствительных военных технологий, что будет представлять угрозу соседям КНДР, в частности, Южной Корее и Японии.

Как сообщал Главред, издание Politico на основе анализа таможенных данных сообщало, что Китай тайно поставляет России оружие, дроны и бронежилеты. Китай за последний год активно наращивал торговлю товарами двойного назначения с Россией, помогая Москве, среди прочего, импортировать подсанкционные западные технологии.

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