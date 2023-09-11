Ким Чен Ын выехал на встречу с Путиным в бронепоезде

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын приедет на встречу с российским президентом Владимиром Путиным во Владивосток.
Встречу официально подтвердили в Кремле. По данным южнокорейского телеканала YTN, Ким Чен Ын уже отправился в РФ на правительственном бронепоезде. Ему предстоит проехать более 1200 км.
В сообщении пресс-службы Кремля не указано, когда состоится встреча двух диктаторов. Вместе с тем, по данным TN, мероприятие запланировано на вторник.
КНДР и Россия
Северная Корея с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину одобряет агрессию Путина.
Обе страны роднит жесткая диктатура, введенные Западом санкции и территориальные притязания к соседям.
В июне Ким Чен Ын заявил о полной поддержке "справедливого дела" России и о намерении развивать двусторонние отношения с государством.
Более того, КНДР, как и РФ, настроена против Запада, который пытается сдержать разработку Пхеньяном дальнобойного вооружения. В частности, Ким Чен Ын утверждал, что якобы "полностью подготовлен" к любому военному конфликту с США.
Чего ждать от встречи двух диктаторов
Согласно информации СМИ, во время встречи в России оба диктатора готовятся заключить оружейную сделку. Корея готовится передавать Москве боеприпасы, РСЗО и баллистические ракеты малой дальности.
При этом известно, что Пхеньян, по крайней мере с ноября 2022 года, тайно поставляет России артиллерийские боеприпасы для войны в Украине.
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