Ким Чен Ын выехал на встречу с Путиным в бронепоезде

Киму предстоит проехать 1200 км. Владимир Путин его уже ждет.

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Кремль готовит встречу двух диктаторов / Коллаж Главреда, фото: скриншоты

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын приедет на встречу с российским президентом Владимиром Путиным во Владивосток.

Встречу официально подтвердили в Кремле. По данным южнокорейского телеканала YTN, Ким Чен Ын уже отправился в РФ на правительственном бронепоезде. Ему предстоит проехать более 1200 км.

В сообщении пресс-службы Кремля не указано, когда состоится встреча двух диктаторов. Вместе с тем, по данным TN, мероприятие запланировано на вторник.

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КНДР и Россия

Северная Корея с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину одобряет агрессию Путина.

Обе страны роднит жесткая диктатура, введенные Западом санкции и территориальные притязания к соседям.

В июне Ким Чен Ын заявил о полной поддержке "справедливого дела" России и о намерении развивать двусторонние отношения с государством.

Более того, КНДР, как и РФ, настроена против Запада, который пытается сдержать разработку Пхеньяном дальнобойного вооружения. В частности, Ким Чен Ын утверждал, что якобы "полностью подготовлен" к любому военному конфликту с США.

Чего ждать от встречи двух диктаторов

Согласно информации СМИ, во время встречи в России оба диктатора готовятся заключить оружейную сделку. Корея готовится передавать Москве боеприпасы, РСЗО и баллистические ракеты малой дальности.

При этом известно, что Пхеньян, по крайней мере с ноября 2022 года, тайно поставляет России артиллерийские боеприпасы для войны в Украине.

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