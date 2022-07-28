Ким Чен Ын заявил о готовности вступить в военный конфликт с США

В Корее в ближайшее время хотят провести седьмое ядерное испытание.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утверждает, что якобы "полностью подготовлен" к любому военному конфликту с США. Об этом сообщает Bloomberg.
К тому же, в Корее планируют седьмое ядерное испытание.
Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее "уничтожением правительства", если страна предпримет какие-либо "опасные попытки".
"Южнокорейский режим и его военные головорезы разрабатывают тактику, чтобы противостоять нам в военном отношении. Такая опасная попытка будет немедленно наказана нашей могучей силой, а режим Юнга и его армия будут уничтожены", - сказал Ким Чен Ын.
Президент Южной Кореи заявил, что готов ответить на провокации со стороны Пхеньяна. Он призвал Ким Чен Ына вернуться к переговорам по ядерному разоружению.
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о полную поддержку "справедливого дела" России. При этом не уточнил, имеет ли он в виду войну против Украины.
Сообщается, что Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму в честь Дня России.
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