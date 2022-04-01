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"Мы уже Северная Корея": в РФ учитель сказала детям правду о войне в Украине и загремела за решетку

1 апреля 2022, 13:11

Педагог во время урока назвала РФ страной-изгоем с тоталитарным режимом. Пока Россия не начнет вести себя цивилизованно, изгнание продлится вечно, сказала она.

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В РФ учительница сказала детям правду о войне в Украине и загремела за решетку/ ua.depositphotos.com УНИАН

В России задержали учительницу, которая во время урока рассказала детям правду о войне РФ против Украины.

Инцидент произошел в городе Пемза. 55-летняя учительница английского языка Ирина Ген во время урока сказала восьмиклассникам, что Российская Федерация уже стала похожей на Северную Корею, и что в РФ сейчас тоталитарный режим. Кто-то из присутствующих записал этот разговор. Запись разговора была обнародована в соцсетях.

Когда одна из учениц выразила недовольство тем, что она теперь не сможет поехать в Чехию на соревнования по каратэ в июне, потому что Россию не допустили к соревнованиям Европы, учительница назвала такую ситуацию правильной.

По словам учительницы, Россия теперь по справедливости в изгнании, и это изгнание будет длиться вечно, пока РФ не начнет вести себя цивилизованно.

"Стали бомбить Западную Украину. Вообще непонятно, при чем здесь Западная Украина. До Киева хотели дойти, свергнуть Зеленского, правительство. Это вообще суверенное государство, там суверенное правительство", – подчеркнула учительница.

Кроме этого, она посоветовала, чтобы дети узнавали информацию из многих независимых источников и не подвергались российской дезинформации. По ее словам, она сама узнает о ситуации из сотен независимых источников.

"У нас тоталитарный режим. Любое инакомыслие считается преступлением. Мы все поедем на 15 лет. И я в частности сейчас отъеду на 15 лет. Мы страна-изгнанник, мы Северная Корея. Нас никуда теперь не принимают. Потому что мировое сообщество удивлено, как цивилизованному миру так можно себя вести", – отметила учительница.

Педагога задержали. Против нее уже возбудили дело по статье о "распространении фейков", и теперь учительнице грозит 10-летнее заключение и крупный штраф.

Ранее сообщалось, что ради "красивой картинки" российское военное руководство приказало своим горе-воинам уничтожить свою же военную технику и зафиксировать это на фото и видео. Уничтоженные машины и оружие хотят выдать якобы за украинские и показать, "как эффективно воюют россияне в Украине".

Напомним, российские войска вышли из Броварского района Киевской области. Вооруженные силы Украины переходят к зачистке и разминированию населенных пунктов. В Броварах переносят блокпосты, но город остается готовым к обороне. Кроме того, ВСУ проводят разминирование территории.

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