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Украинский десантник мастерски сбил два новеньких российских Су-34

1 апреля 2022, 13:07

Истребители-бомбардировщики Су-34 были сбиты на высоте 2000 метров.

Украинский десантник сбил уже два новеньких российских Су-34 / скриншот

Россия потеряла больше сотни самолетов в войне против Украины. Только на счету одного украинского десантника уже два сбитых вражеских Су-34.

В одном из районов выполнения задач украинский военный 81 отдельной аэромобильной бригады ДШУ ВСУ уничтожил два российских истребителя Су-34, сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Украинский защитник сумел ликвидировать новые российские бомбардировщики собственноручно выстрелами из системы ПЗРК.

Десантнику удалось попасть во вражеский самолет на высоте 2 тысяч метров, после чего воздушное судно взорвалось в воздухе.

"Обнаружив воздушную цель на высоте около двух тысяч метров, я совершил боевой пуск, в результате которого самолет взорвался в воздухе. Через день наша "охота" также была удачной, другую "Сушку" постигла такая же участь",– рассказал десантник.

На видео зафиксирован боевой пуск с ПЗРК, в результате которого был сбит истребитель-бомбардировщик Су-34 на высоте 2000 метров и взорвался в воздухе.

Отметим, что в четверг, 31 марта, в Харьковской области Вооруженные силы Украины уничтожили сразу четыре самолета российских оккупантов - три бомбардировщика и один истребитель.

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война в Украине ВСУ Су-34 Десантно-штурмовые войска
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