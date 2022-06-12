"Россия делает справедливое дело": Ким Чен Ын полностью поддержал Путина

Северокорейский лидер заявил о намерении развивать двусторонние отношения с Россией.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о полной поддержке "справедливого дела" России. При этом не уточнил, имеет ли он в виду войну против Украины.
Сообщается, что Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму в честь Дня России, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Под вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся всякие вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела для защиты достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему наш народ оказывает полную поддержку", - говорится в телеграмме.
Северокорейский лидер заявил о намерении развивать двусторонние отношения с Россией.
Он выразил уверенность, что отношения КНДР и России будут и дальше "динамически развиваться".
"Уверен, что на пути к защите международной справедливости и обеспечению глобальной безопасности тактико-стратегическое сотрудничество между двумя странами станет еще более тесным", - заявил он.
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Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что когда ЕС откажется от нефти и газа, Россию ожидает такая бедность, которой она не видела. По словам Подоляка, Москву ожидает масштабная экономическая и политическая изоляция.
Также ранее экономист Андрей Илларионов отмечал, что дефолт по российским обязательствам может быть объявлен 4 мая в том случае, если российские власти не смогут осуществить платежи по своим обязательствам в долларах.
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