Щекастый Ким Чен Ын объвил о том, что на Северную Корею надвигается голод

Ким Чен Ын / Reuters

В Северной Корее предупредили население об угрозе голода в стране – из-за неурожая озимых и коронавируса COVID-19. Об этом заявил северокорейский диктатор Ким Чен Ын, сообщает New York Times.

Он предупредил граждан, что еды будет мало, и надо готовиться к тяжелому периоду. По его мнению, принятые ограничения затянули "борьбу за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем".

Как отмечают аналитики, что сам диктатор КНДР выглядел заметно похудевшим.

Ранее Ким Чен Ын публично оценивал ситуацию в стране за последние годы. Он назвал ее самой трудной в истории. Лидер КНДР также заявил, что страна вступила в новую эпоху, выйдя за рамки стадии защиты и самосохранения, поэтому теперь ситуация требует радикального прогресса, изменений и темпов роста.

Читайте такжеСеверная Корея пошла на отчаянный шаг из-за коронавируса

Напомним, ранее весной 2018 года власти КНДР объявили о прекращении проведения ядерных испытаний и запусков межконтинентальных ракет. В июне в ходе первой встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре был подписан документ, обязывающий Пхеньян приступить к реализации мероприятий по ядерному разоружению. Однако в документе не было четкого алгоритма реализации договоренностей.

Позже на саммите лидеров Южной и Северной Кореи, который состоялся в сентябре 2018 года, стороны договорились о закрытии Пхеньяном ракетного полигона Сохэ и прекращении эксплуатации размещенной там пусковой установки.

В феврале 2019 года в Ханое прошла встреча главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Стороны проводили переговоры по вопросу ядерной программы Северной Кореи, однако главам государств договориться не удалось.

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен выступил с инициативой давления на КНДР с целью отказаться от ядерного оружия.