Северная Корея наглухо закрылась от Байдена и месяц не идет на контакт

Ким Чен Ын наглухо закрылся от Байдена и месяц не идет на контакт / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена почти месяц не может связаться с Северной Кореей по дипломатическим линиям. Официальный Вашингтон пытается связаться с КНДР для обсуждения северокорейской ядерной программы.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник из администрации Байдена, Белый дом предпринимал попытки связаться с Пхеньяном по нескольким дипломатическим каналам, в том числе и в Нью-Йорке.

Отмечается, что администрация Байдена пытается связаться с Северной Кореей для обсуждения ядерной программы.

"Молчание Пхеньяна добавляет озабоченности, в том числе, и в свете предстоящего визита госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в Южную Корею и Японию. Поездка запланирована на следующую неделю", - говорится в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что активный диалог между США и КНДР не велся уже более года.

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