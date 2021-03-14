Северная Корея наглухо закрылась от Байдена и месяц не идет на контакт

Администрация Байдена пытается связаться с Северной Кореей для обсуждения ядерной программы. Но никакие дипломатические каналы не сработали.
Администрация президента США Джо Байдена почти месяц не может связаться с Северной Кореей по дипломатическим линиям. Официальный Вашингтон пытается связаться с КНДР для обсуждения северокорейской ядерной программы.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник из администрации Байдена, Белый дом предпринимал попытки связаться с Пхеньяном по нескольким дипломатическим каналам, в том числе и в Нью-Йорке.
Отмечается, что администрация Байдена пытается связаться с Северной Кореей для обсуждения ядерной программы.
"Молчание Пхеньяна добавляет озабоченности, в том числе, и в свете предстоящего визита госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в Южную Корею и Японию. Поездка запланирована на следующую неделю", - говорится в сообщении.
Собеседник агентства уточнил, что активный диалог между США и КНДР не велся уже более года.
Ядерная программа – о чем сообщалось ранее:
- Глава аериканской дипломатии Энтони Блинкен выступил с инициативой давления на КНДР с целью отказаться от ядерного оружия.
- Джозеф Байден рассказал о том, какой будет политика Белого дома на международной арене. Байден раскритиковал политику администрации Дональда Трампа по этому вопросу и отметил, что США не могут позволить, чтобы Тегеран получил в распоряжение ядерное оружие.
- "Все это, я думаю, будут очень трудно. Но знаю одно: мы не можем сделать это в одиночку. И именно поэтому должны быть частью большой группы, чтобы иметь дело не только с Ираном, но и с Россией, Китаем и другими", — добавил Байден.