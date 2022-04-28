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Когда ЕС откажется от нефти и газа, Россию ждет такая бедность, какую она еще не видела – Подоляк

28 апреля 2022, 11:17

Мир не может себе позволить зависеть от государства-агрессора, поэтому решение по энергоносителям из РФ – это вопрос времени, сказал Михаил Подоляк.

Россия,флаг
Москву ждет тотальная политическая и экономическая изоляция - Подоляк / УНИАН

Россия четко показала, что она больше не является надежным и прогнозируемым партнером. Поэтому отказ от ее нефти и газа является наиболее оптимальным выходом из ситуации. Международное сообщество также ждут свои издержки, однако перестроиться дешевле, чем не предпринять таких шагов. Москву ожидает масштабная экономическая и политическая изоляция, которая приведет к такой бедности, которую страна еще не видела. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что отказ Европы от энергоносителей из России – лишь вопрос времени. Мир не может позволить себе быть зависимым от государства-агрессора.

По его словам, РФ уже "перестала быть надежным и прогнозируемым партнером". Следовательно, отказ от ее нефти – "не только моральная ответственность, но и расчет".

Международное сообщество ждет дорогая "перестройка" энергетической политики, однако она оправдана.

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"Быстро перестроиться на альтернативные каналы поставки будет дорого, но не столь дорого, как если этого не сделать", - сказал чиновник.

Читайте такжеДруг Путина сделал прогноз об "очень сложной ситуации" в РФ – у Зеленского в ответ разнесли КремльТакже он добавил, что Россию уже среднесрочной перспективе ждет тотальная экономическая и политическая изоляция. В результате страна столкнется с колоссальной бедностью.

"В среднесрочной перспективе Москву будет ждать тотальная экономическая и политическая изоляция. Как следствие – бедность в масштабах, которых Россия еще не видела", - подчеркнул Михаил Подоляк.

России прогнозируют дефолт

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что РФ, скорее всего, уже в этом году столкнется с дефолтом по своим внешним займам. Казначейство США остановило выплаты долларовых долгов со счетов России в американских банках. Это произошло после нападения России на территорию Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что России не удастся избежать дефолта. Санкции по причине военного вторжения в Украину усиливаются. ВВП государства должно сократиться на 11%.

Руководитель российского ВТБ банка Андрей Костин ранее заявил, что Россию из-за санкций Запада может ждать дефолт по государственному долгу. После 4 мая, когда вероятен дефолт, иностранные инвесторы могут выступить с иском по требованию своих денег. Возможно, ситуация приведет к определенным проблемам.

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