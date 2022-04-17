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"Вопрос времени": в ЕК рассказали, когда ждать государственный дефолт РФ

17 апреля 2022, 15:27

Санкции против РФ с каждой неделей все сильнее действуют на экономику РФ, говорит Урсула фон дер Ляйен.

Санкции против России
/ gettyimages

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Россия не сможет избежать государственного дефолта.

"По последним прогнозам, ВВП России сократится на 11%. Государственный дефолт в России - лишь вопрос времени", - цитирует ее Bild.

Глава ЕК считает, что санкции против РФ с каждой неделей все сильнее действуют на экономику РФ.

Отвечая на вопрос о деталях готовящегося шестого пакета санкций, она упомянула российский банковский сектор, включая Сбербанк. Также она заявила о необходимости предпринять меры против экспорта Россией нефти. Однако, по ее словам, нельзя допустить, чтобы РФ продавала нефть, которая сейчас идет в ЕС, на других рынках по более высоким ценам, поэтому ЕС "разрабатывают умные механизмы" преодоления такой ситуации.

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Напомним, США готовят новые санкции против Российской Федерации и Беларуси. На этот же раз ограничения коснутся 120 компаний, сказал директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

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