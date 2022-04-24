Будет как в СССР и Северной Корее: экономист описал будущее россиян после объявления дефолта

Жизнь рядового россиянина после дефолта будет близка по своим стандартам к тому, что происходило в СССР / norg-norg.livejournal.com

Дефолт по российским обязательствам может быть объявлен 4 мая в том случае, если российские власти не смогут осуществить платежи по своим обязательствам в долларах.

Экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов назвал два варианта действий, которые есть у российской власти.

Первый вариант - несмотря на попытку изобразить ситуацию, в которой якобы российскими рублями можно расплачиваться по долларовым обязательствам, все-таки заплатить долларами, которые, несмотря на замораживание части валютных резервов, у Центробанка России и российского министерства финансов все еще имеются.

"Если российская власть так и сделает, то дефолта в мае 2022 года не будет", - сказал Илларионов во время чата на Главреде.

Второй вариант действий – Кремль попробует настаивать на оплате своих обязательств рублями. В этом случае Россия действительно будет объявлена банкротом.

"Тогда может возникнуть ситуация перекрестного дефолта. Это означает, что любой кредитор, перед которым есть задолженность со стороны либо российского государства, либо российских юридических лиц, может потребовать досрочного погашения этих обязательств. Понятно, что в таком случае ни у российского государства, ни у российских коммерческих организаций не хватит достаточных средств для погашения своей задолженности. В этом случае Россия и российские компании будут объявлены банкротами, по крайней мере, те из них, которые не смогут осуществить такие платежи. И это будет означать полную изоляцию России от любых международных кредитных отношений до восстановления кредитоспособности России", - объяснил эксперт.

Что будет с курсом рубля

Что касается курса рубля по отношению к доллару, то, по словам Илларионова, в последнее время, этот курс искусственно поддерживается Центральным банком РФ с помощью жесточайшего регулирования и умеренных интервенций на рынке.

"Иными словами, официальный курс будет сохраняться на близком к тому искусственному уровню, который мы видим сегодня. Однако получить доллары или любую другу иностранную валюту физически будет невозможно. В этом смысле Россия вернется в состояние бывшего Советского Союза, когда в газете Известия публиковался курс советского рубля – 66 копеек за доллар, вот только получить этот доллар или евро, или другую валюту будет невозможно", - сказал президент Института экономического анализа.

По словам Илларионова, жизнь рядового россиянина после дефолта будет близка по своим стандартам к тому, что происходило в Советском Союзе и с тенденцией приближения к тому, что наблюдается сейчас в Северной Корее.

Как сообщал Главред, глава ВТБ Банка Андрей Костин считает, что в связи с санкциями Запада Россия может столкнуться с дефолтом по государственному долгу. Иностранные инвесторы наверняка объединятся, подадут иск и будут требовать свои деньги. Российские компании и государство больше не смогут брать кредиты в западных странах. Кредиты из Китая будут дороже.

В агентстве Bloomberg считают, что дефолт России из-за введенных против страны жестких санкций за нападение на Украину фактически неизбежен. Это первый внешний дефолт с 1917 года, со времен Октябрьского переворота.

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