России грозит дефолт и кредитная блокада – глава одного из крупнейших банков РФ

Иностранные инвесторы потребуют свои деньги, что создаст новые проблемы для Москвы.
В связи с санкциями Запада Россия может столкнуться с дефолтом по государственному долгу. Иностранные инвесторы наверняка объединятся, подадут иск, и будут требовать свои деньги. Российские компании и государства больше не смогут брать кредиты в западных странах. Кредиты из Китая будут дороже. Об этом заявил глава ВТБ Банка Андрей Костин.
"Россия может столкнуться с "организованным" дефолтом по государственному долгу из-за западных санкций, который не следует рассматривать как технический дефолт", - цитирует его информагентство Reuters.
Читайте такжеСанкции Запада уничтожают ПВО России: завод закрылся, а работников везут на войну в УкраинуАгентство отмечает, что после того, как произойдет дефолт (4 мая), иностранные инвесторы могут объединиться и подать уже коллективный иск с требованием возвращения своих денег. Ситуация может привести к определенным проблемам.
Также российские компании и государство не смогут кредитоваться в банках на Западе. Деньги для них будут дорогими, если кредиты оформят в Китае.
Подчеркивается, что сейчас сложно спрогнозировать дальнейшие события, потому что война России против Украины продолжается.
Дефолт в России
В агентстве Bloomberg ранее заявили, что с большой долей вероятности Россия в этом году столкнется с дефолтом по внешним займам. Казначейство США прекратило выплаты долларовых долгов со счетов РФ в американских банках. Ситуация произошла из-за военного нападения Москвы на Украину.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что России не удастся избежать дефолта. Санкции против российского государства в связи с военным вторжением в Украину только усиливаются. ВВП РФ должно сократиться на 11%.
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