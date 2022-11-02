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Северная Корея тайно поставляет России боеприпасы для войны в Украине - Белый дом

2 ноября 2022, 17:26

Такая ситуация свидетельствует об острой нехватке вооружения в России в условиях международных санкций и ограничений.

Северная Корея тайно поставляет России боеприпасы для войны в Украине - Белый дом
Белый дом продолжит следить за тем, получила ли Россия эти грузы / Reuters

Северная Корея тайно поставляет России значительное количество артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины. Об этом заявил в среду, 2 ноября, официальный представитель Белого дома Джон Кирби, пишет CNN.

"В сентябре КНДР публично отрицала, что намерена поставлять боеприпасы России. Однако наша информация свидетельствует, что КНДР тайно поставляет значительное количество артиллерийских снарядов для войны России против Украины", - сказал Кирби.

По его словам, КНДР пытается скрывая истинное назначение поставок оружия. Пхеньян делает вид, что артснаряды идут в страны Ближнего Востока или Северной Африки.

Представитель Белого дома также отметил, что такая ситуация свидетельствует об острой нехватке вооружения в России в условиях международных санкций и ограничений.

Кирби подчеркнул, что Белый дом продолжит следить за тем, получила ли Россия эти грузы.

Напомним, ранее в России заявили о возможности участия в войне против Украины подразделений из Северной Кореи. В эфире российского Первого канала пропагандист игорь Коротченко заявил, что 100 тысяч северокорейских добровольцев готовы принять участие в войне, которую развязал Кремль в Украине, на стороне РФ.

Также сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утверждает, что якобы "полностью подготовлен" к любому военному конфликту с США. К тому же, в Корее планируют седьмое ядерное испытание. Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее "уничтожением правительства", если страна предпримет какие-либо "опасные попытки".

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