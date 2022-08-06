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В РФ анонсировали помощь Северной Кореи: 100 тысяч "добровольцев" для войны в Украине

6 августа 2022, 10:43

КНДР якобы готова предоставить помощь РФ для борьбы с "украинским фашизмом".

Путин, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын и Владимир Путин / Reuters

В России заявили о возможности участия в войне против Украины подразделений из Северной Кореи.

В эфире российского Первого канала пропагандист Игорь Коротченко заявил, что 100 тысяч северокорейских добровольцев готовы принять участие в войне, которую развязал Кремль в Украине, на стороне РФ, пишет New York Post.

При этом пропагандист спел дифирамбы северокорейскому режиму подчеркнув, что у КНДР "богатый опыт ведения контрбатарейной войны.

Вероятно, это был намек на противодействие успешным ударам ВСУ с помощью западных РСЗО по оккупантам РФ.

"Если Северная Корея выразит желание выполнить свою международную обязанность по борьбе с украинским фашизмом, мы должны им это позволить", — сказал ведущий ток-шоу.

Признание "ДНР" и "ЛНР"

Напомним, 13 июля стало известно, что Пхеньян признал "ДНР" и "ЛНР".

Украина приняла решение разорвать дипломатические отношения с КНДР. Причиной стало признание так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Также напомним, президент Владимир Зеленский пообещал жесткую реакцию на решение Северной Кореи о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Это такая новость, что даже дополнительных комментариев не требует. Все очевидно, каким путем идем мы, и к чему могут привести оккупанты", - сказал президент вечером, 13 июля.

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