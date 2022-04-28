"РФ будет что-то среднее между КНДР и Ираном": экономист сказал, когда треснет экономика России

Экономист сказал, когда разрушится экономика России/ Деньги

Санкции, которые водят против страны-агрессора России другие государства за развязанную против Украины широкомасштабную войну, будут иметь долгосрочный эффект. Они будут медленно ежегодно убивать российскую экономику.

Вследствие этого уже в 2036 году Россия в экономическом плане зависнет на уровне между Северной Кореей и Ираном. Об этом рассказал экономист, экс-замминистра финансов РФ и экс-первый заместитель председателя Банка России Сергей Алексашенко, пишет "Обозреватель".

"Если взять 2036 год, когда закончится очередной президентский срок, к тому времени Россия будет представлять собой нечто среднее между Северной Кореей и Ираном. Ну да, возможно, более продвинутая технологически: в принципе, какие-то дешевые китайские смартфоны, где нет американских патентов, ничего американского нет, всё сделано китайцами, цап-царап – и как смогли, так и сделали", – отметил Алексашенко.

Экономист подчеркнул, что Путин по сути оставит после себя страну с разбитой экономикой. Из-за санкций пострадают все сектора экономической сферы.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что когда ЕС откажется от нефти и газа, Россию ожидает такая бедность, которой она не видела. По словам Подоляка, Москву ожидает масштабная экономическая и политическая изоляция.

Также ранее экономист Андрей Илларионов отмечал, что дефолт по российским обязательствам может быть объявлен 4 мая в том случае, если российские власти не смогут осуществить платежи по своим обязательствам в долларах.

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