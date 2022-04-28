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Оккупанты целую ночь бомбили военный госпиталь в Мариуполе, под завалами много погибших

28 апреля 2022, 15:30

Руины уже разбомбленного помещения российские захватчики обстреляли с кораблей. Украинские бойцы сейчас откапывают погибших.

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Оккупанты целую ночь бомбили военный госпиталь в Мариуполе/ Скрин из видео, Reuters

В Мариуполе оккупанты всю ночь массово сбрасывали многотонные авиабомбы на военный полевой госпиталь, который расположен на территории завода Азовсталь. Там находились раненые защитники Украины.

После того, как госпиталь уже разбомбили, оккупанты обстреляли руины из корабельной артиллерии. Об этом сообщили в батальоне "Азов".

Отмечается, что авиабомбы, которые сбрасывали на помещения с расположенным там госпиталем, были способны пробить любые бетонные защитные сооружения.

Среди уже раненых украинских бойцов, которые получали помощь в госпитале, есть погибшие, заново раненные и контуженные.

"Из-за вражеской атаки часть помещения рухнула – в частности операционная, что делает невозможным теперь помогать нашим воинам даже в тех условиях, что были раньше", – отметили в "Азове".

В батальоне напомнили, что согласно Женевской конвенции на стационарные и передвижные медицинские учреждения не должны осуществляться нападения, этим документом должна гарантироваться их защита. Такой защитой должны пользоваться раненые и больные, независимо от того, гражданские они или военные.

"Призываем международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что россия продолжает пытаться уничтожить даже тех защитников Мариуполя, что уже не могут держать в руках оружие", – говорится в сообщении.

Также в батальоне "Азов" обнародовали видео, на котором были зафиксированы попытки раскопать заваленные обломками тела погибших украинских бойцов.

"Видео было снято сразу после обстрела. На кадрах видно, как откапывают заваленных погибших военных, находившихся в госпитале с тяжелыми ранениями, и оказывают первую домедицинскую помощь пострадавшим", – отмечается в сообщении.

В своем видеообращении утром в четверг, 28 апреля, заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав "Калина" Пономарь заявил, что эта ночь была очень тяжелой, а также призвал военно-политическое руководство Украины до деблокады города.

"Эта ночь – это просто колоссальное количество авиаударов, фосфорных бомб, ракет, арты, и всего, что может использовать варвар против человечества. Для всех военных слова и действие – это одно и то же. Поэтому нам трудно осознать, почему нам обещают и не действуют", – сказал он.

Заявления россиян о "захвате" Мариуполя

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому диктатору Владимиру Путину о якобы полном "захвате" Мариуполя. После этого Путин в разговоре с министром назвал нецелесообразным проводить штурм завода Азовсталь и сказал отменить его, однако приказал заблокировать промышленную зону.

После таких заявлений российской стороны в полку "Азов", бойцы которого удерживают часть Мариуполя, заявили, что продолжают уничтожать в городе российскую военную технику и живую силу противника.

Позже военный эксперт рассказал, почему Путин отказался штурмовать Азовсталь. Российские оккупанты никак не могут окончательно и конкретно справиться с ожесточенным сопротивлением бойцов полка "Азов", говорит военный эксперт Олег Жданов.

Также сообщалось, что возле окруженного российскими оккупантами Мариуполя Донецкой области обнаружена еще одна братская могила, куда захватчики свозят тела убитых ими мирных граждан. Она расположена рядом с кладбищем оккупированного села Виноградное, которое находится в 5-6 километрах от города.

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