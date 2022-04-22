Военный эксперт рассказал, почему Путин отказался штурмовать Азовсталь / коллаж УНИАН, Reuters

На данный момент бравурные утверждения российских оккупантов о том, что весь Мариуполь ими захвачен, в достаточной степени преждевременны. А у решения Путина отменить приказ о штурме завода "Азовсталь" есть вполне понятные факторы. Об этом рассказал известный военный эксперт Олег Жданов рассказал "Настоящему времени".

"Тут все прекрасно понятно. Это говорит о том, что даже на уровне Путина они понимают, что взять эту подземную часть завода "Азовсталь" не могут. У них нет сил. Кстати, туда уже даже перебросили мобилизованных из самопровозглашенных так называемых республик "ДНР" и "ЛНР", туда перебросили кадыровцев, почему Кадыров и делает такие заявления [о захвате Мариуполя ‒ Главред]. У России настолько плохое сегодня положение на Донбассе, что они сняли часть батальонных тактических групп с самого Мариуполя – именно регулярных частей Российской Федерации. Поэтому такая замена и произошла. И в Кремле прекрасно понимают, что эти вновь прибывшие части и подразделения дай бог чтобы удержали те кварталы, которые они удерживают вокруг завода. Поэтому Путин и отдает приказ не лезть в катакомбы, перекрыть периметр и держать их в осаде", ‒ говорит специалист.

Более того, считает Жданов, несмотря на все усилия, российские оккупанты не могут окончательно справиться с ожесточенным сопротивлением бойцов полка "Азов".

"Потому что они не могут до сих пор зачистить город. Это неправда, что они все сто процентов контролируют. Буквально позавчера наши бойцы полка "Азов" осуществили вылазку в порт, забирали оттуда раненых и гражданских для того, чтобы укрыться в катакомбах. При этом нанесли довольно существенные потери российским войскам. То есть там очаги сопротивления возникают в разных местах города в непредсказуемое время и в непредсказуемом месте. Мы ориентируемся в городе очень хорошо. И со стороны полка "Азов" и защитников Мариуполя – там же не только полк "Азов", там практически все силовые структуры Украины представлены, – они делают вылазки и наносят огневое поражение противнику. Поэтому там стычки и перестрелки возникают в разных частях города в разное время суток. Оккупанты не контролируют город полностью", ‒ подытожил он.

Читайте такжеМариуполем не ограничатся: эксперт назвал, какой город Украины может уничтожить РФ

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк готов провести специальный раунд переговоров в Мариуполе для того, чтобы вывести заблокированных украинских военных и гражданских лиц.

"Да. Без каких-либо условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Так как они свои. Так как они в моем сердце. Навсегда. Без вариантов", - написал Подоляк в Twitter.

Читайте еще: