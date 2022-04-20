Произошло чудо – я был уверен, что Чернигов, Сумы, Харьков и Мариуполь не выстоят – Арестович

Российские оккупационные войска разрушили Мариуполь / Фото Reuters

Украина делает невозможное, чтобы облегчить судьбу защитников Мариуполя. Много сил захватчиков оттуда удалось оттянуть, получилось замедлить поставки группировок оккупантов под город. Туда летали на "совершенно самоубийственные" миссии украинские вертолеты, забирали раненых и завозили помощь. В начале войны, из-за разницы в численности сил ВСУ и войск РФ, предполагалось, что Чернигов, Сумы, Харьков и Мариуполь не выстоят. Однако произошло настоящее чудо. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что украинским войскам удалось оттянуть много вражеских сил от Мариуполя. Замедлены поставки группировок оккупационных войск под город. В Мариуполь летали украинские вертолеты, летчики рисковали жизнью, когда забирали раненых и завозили помощь.Читайте такжеОккупанты сбросили на Азовсталь сверхмощные бомбы: под завалами остаются сотни людей

Арестович добавил, что сейчас государство делает все возможное и невозможное для помощи защитникам Мариуполя. В то время как раньше ситуация казалась безнадежной.

Кроме того, по его словам, в начале полномасштабной войны России против Украины он предполагал катастрофическую ситуацию в 4 городах. Причиной таких мыслей было понимание неравенства соотношения сил украинской армии и военных подразделений агрессора. То, что украинским городам удалось выстоять, это настоящее чудо.

"Я был уверен, что Чернигов, Сумы, Харьков и Мариуполь не устоят…И то, что у нас есть единственный Мариуполь – это просто чудо. Все благодаря помощи неба, мужества украинского народа и Вооруженным Силам", - подчеркнул Алексей Арестович.

Смотрите видео ТСН – Зеленский выразил благодарность всем защитникам Мариуполя

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь находится в блокаде со стороны войск РФ с 3 марта 2022 года. Город подвергается жесточайшим нападениям со стороны российских оккупантов. Мариуполь переживает постоянные артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители вынуждены жить в подвалах. В Мариуполе гуманитарная катастрофа. Все больше людей погибают от голода. Оккупационные войска не пускают в городе гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, и бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

Президент Владимир Зеленский 19 апреля заявил, что ситуация в Мариуполе остается тяжелой. Мирные жители и защитники города находятся под смертельной угрозой. Захватчики пытаются призвать местных жителей в российские оккупационные войска.Читайте такжеВСУ пойдут на полное уничтожение войск России, если оккупанты добьют Мариуполь – Арестович

Защитники Мариуполя смогли провести успешную операцию в окруженном российскими войсками городе. Им с боем удалось прорваться в порт, обеспечить огневое прикрытие, и на транспорте вывезти около 500 бойцов Госпогранслужбы и Нацполиции. Их эвакуировали на завод Азовсталь. Спецоперацию провали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие подразделения ВСУ и Нацгвардии.

Главред рекомендует: