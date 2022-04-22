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Огромное захоронение: под Мариуполем нашли новую братскую могилу с жертвами оккупантов РФ

22 апреля 2022, 21:35

На кладбище хоронят погибших в результате регулярных обстрелов российской армией.

В селе Виноградное под Мариуполем хоронят жертв оккупантов РФ / radiosvoboda.org

Возле окруженного российскими оккупантами Мариуполя Донецкой области обнаружена еще одна братская могила, куда захватчики свозят тела убитых ими мирных граждан.

Благодаря спутниковым снимкам удалось зафиксировать еще одну братскую могилу близ Мариуполя – рядом с кладбищем оккупированного села Виноградное, которое находится в 5-6 километрах от города, пишет Радио Свобода.

В комментарии журналистам власти Мариуполя сообщают, что получали сообщения от жителей о еще одном вероятном месте массового захоронения в этой деревне – погибших в результате регулярных обстрелов российской армией.

Согласно спутниковым снимкам, выкопанные траншеи на территории кладбища оккупированной деревни появились в конце марта. На снимках 17 марта этих раскопок нет. На фото Maxar за 29 марта уже можно увидеть траншеи размером ориентировочно 38 на 4 метра.

/ radiosvoboda.org

Согласно спутниковому снимку Planet за 20 апреля, размер места массового захоронения увеличился (стал 45 на 25 метров).

/ radiosvoboda.org

Напомним, в Мангуше, близ Мариуполя, российские оккупанты обустроили громадное количество братских могил, в которых хоронят погибших в Мариуполе людей.

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