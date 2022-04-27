УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

ООН сформировала команду по эвакуации людей из Мариуполя

27 апреля 2022, 21:10

В ООН сообщили, что подготовка операции по эвакуации может растянуться на несколько дней.

ООН
ООН сформировала делегацию для эвакуации из Мариуполя / Reuters

ООН сформировала команду для эвакуации людей из Мариуполя - в данный момент продолжаются переговоры с властями России и Украины по обеспечению условий.

"Наше управление по гуманитарным вопросам готовит команду от ООН для координации эвакуации гражданских с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Сегодня, в среду, у нас велось обсуждение с властями в Москве и Киеве для разработки операционных рамок по эвакуации гражданского населения", - заявил представитель генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

Как отметил представитель, важно убедиться в прекращении военной деятельности на территории Мариуполя.

"Пока таких условий на земле нет", - добавил он.

Хак заметил, что подготовка операции по эвакуации может растянуться на несколько дней.

"Нам необходимо несколько дней для подготовки этой невероятно сложной операции. Эти усилия предпринимаются прямо сейчас", - заявил Хак.

Ситуация в Мариуполе

Напомним, советник руководителя ОП Алексей Арестович 26 апреля заявлял, что россияне продолжают атаковать район завода Азовсталь, где находятся защитники Украины.

Ранее советник главы ОП Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия распространяет ложь о якобы захвате всего Мариуполя. В РФ через два месяца после широкомасштабного вторжения в Украину уже активно говорят, что якобы "захватили" Мариуполь в Донецкой области, но только без Азовстали. Однако территория этого металлургического комбината занимает пятую часть территории города, подчеркнул Подоляк.

Также ранее военный эксперт рассказал, почему Путин отказался штурмовать Азовсталь. Российские оккупанты никак не могут окончательно и конкретно справиться с ожесточенным сопротивлением бойцов полка "Азов", говорит военный эксперт Олег Жданов.

Читайте также:

viber
война в Украине новости Мариуполя ООН военная агрессия РФ
Реклама
Популярное
Украину атакуют грозы и опасное явление после ПасхиУкраину атакуют грозы и опасное явление после Пасхи Будет ли новая битва за Киев: астролог назвала опасный период и гороскоп для УкраиныБудет ли новая битва за Киев: астролог назвала опасный период и гороскоп для Украины Приметы на 25 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 25 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Супруги ждали ребенка: попавшая в многоэтажку Одессы ракета РФ убила молодую паруСупруги ждали ребенка: попавшая в многоэтажку Одессы ракета РФ убила молодую пару Накрыли артой, добили в ближнем бою: королевская бригада ВСУ "покрошила" наемников ВагнераНакрыли артой, добили в ближнем бою: королевская бригада ВСУ "покрошила" наемников Вагнера
Поддержите Главред

Последние новости

21:40

Журналисты идентифицировали оккупантов, издевавшихся над священников на Киевщине

21:38

Минус квоты и пошлины на экспорт: Евросоюз на год откроет свою экономику для Украины – ЗеленскийВидео

21:23

Камбербетч рассказал, как заботится о семье из Украины

21:23

В шаге от Третьей Мировой, или Что означала встреча в "Рамштайне"мнение

21:11

Гороскоп для Стрельцов на май 2022: выигрыш в лотерею, рывок и новый этапВидео

Реклама
21:10

ООН сформировала команду по эвакуации людей из МариуполяВидео

20:38

Печатают бюллетени: орки готовят "референдум" в Херсонской областиВидео

20:35

Впереди несколько очень тяжелых недель боев на Донбассе - РезниковВидео

20:28

Украина готова взять под контроль Приднестровье – в Молдове отреагировали на заявление АрестовичаВидео

20:20

Швейцария ввела жесткие санкции против России

20:04

Будут купаться в деньгах: шесть знаков зодиака станут баловнями судьбы в мае

19:52

Извини, кроха: девочка подарила украинскому бойцу игрушку и погибла от русских бомб в Мариуполе

19:51

Россию выгнали из Всемирной туристической организации ООН

19:37

Решающий период войны в Украине близко: почему чем ближе 9 мая, тем ядернее истерика Путинамнение

19:23

Путин собрался в мае присоединить "ЛДНР" к России, а в Херсонской области объявить "ХНР" – СМИВидео

19:15

Рашисты лишили Ирину Билык дома: "Мне некуда вернуться"

19:12

Скоро на Скорпионов обрушится денежный дождь - подробный гороскоп на май 2022

18:31

Пытаются захватить Донбасс и пробивают коридор в Крым: оккупанты РФ продолжают наступать на УкраинуВидео

18:24

Гороскоп на май 2022 для всех знаков зодиака: Овнам – большие деньги, Близнецам – зависть

18:20

Будем наносить молниеносные удары: Путин снова попытался испугать Запад ядерной "дубиной"

Реклама
18:11

Война придет в Одессу, или Чем опасно для Украины бурление в Приднестровьемнение

17:40

iPhone в России превращается в "кирпич": приложения удаляются, а аккаунты хитрецов блокирует Apple

17:31

Покровительство высших сил и судьбоносные перемены: три знака могут рассчитывать на это в конце апреля

17:27

Психолог пояснила, почему русские оккупанты гадят и загрязняют калом захваченные дома

17:09

Любовь во время войны: Даша Астафьева рассказала про новый роман после разрыва с КимомВидео

16:50

СМИ рассказали, как благодаря разведке США ВСУ регулярно обманывают русских оккупантовВидео

16:43

Намерены обвинить в нападении Украину: Россия готовит ракетные удары по Приднестровью – ВСУВидео

16:26

13 раз влупили по орках: ВСУ на Юге взяли 5 трофеев тяжелой техники и уничтожили десятки рашистовВидео

16:11

Успей ткнуть Путина первым: как США решили превратить Россию в еще одно Сомалимнение

15:50

Ступка объяснил, почему отсиживается заграницей и не защищает Украину

15:45

Об обмене Медведчука на украинских военных речи не идет - ПесковВидео

15:44

Радоница 2022 в Украине: дата, традиции и запреты праздника

15:38

"Из Зе он превратился в Зеленского": Кондратюк объяснил, почему перестал критиковать президента

15:07

Святая вода – вместо ремонта: в РФ освятили аттракционы после двух несчастных случаевВидео

14:52

Ленд-лиз для Украины – что это и как он поможет в войне с Россией

14:48

Барских впервые признался, почему пошел в ВСУ и как спасал мать из Херсона

14:41

Чернобаевка форева, или Почему западные лидеры напрасно таскаются к Путинумнение

14:28

"Это только начало": российские кинотеатры переходят на пиратские копии

14:05

Британия "дала добро" Украине на использование своего оружия для ударов по территории РФ

14:04

Россия на грани и может вести войну высокой интенсивности всего несколько недель – Валентин Бадрак

Реклама
13:59

Путин хромал и гримасничал: СМИ заметили новые признаки болезни кремлевского диктатораВидео

13:57

"Зачистите эту гадость": Гордон "распек" запроданку Королеву, припомнив угрозы ее муж-стриптезераВидео

13:30

Турция надеется, что Путин и Зеленский сядут за стол переговоров уже в ближайшие дниВидео

13:25

Козловский "проклял и послал куда подальше" своих родных в Москве

12:53

Популярный российский телеведущий осудил войну с Украиной и покинул РФ: "Россия мне не мать"

12:47

"Божественное вмешательство" : в ОП прокомментировали взрывы в трех областях РФВидео

12:41

Последний резерв Путина: почему России позарез нужно втянуть Приднестровье в войну против Украинымнение

12:30

Туалетную бумагу и картины: СМИ узнали, что брал в поездки принц Чарльз

12:26

Украина может захватить Приднестровье по "щелчку пальцев" - АрестовичВидео

12:02

"Когда не будет чем напихивать брюхо": Подоляк заявил, что по ряду причин России грозят бунтыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять