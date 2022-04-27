ООН сформировала команду по эвакуации людей из Мариуполя

ООН сформировала делегацию для эвакуации из Мариуполя / Reuters

ООН сформировала команду для эвакуации людей из Мариуполя - в данный момент продолжаются переговоры с властями России и Украины по обеспечению условий.

"Наше управление по гуманитарным вопросам готовит команду от ООН для координации эвакуации гражданских с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Сегодня, в среду, у нас велось обсуждение с властями в Москве и Киеве для разработки операционных рамок по эвакуации гражданского населения", - заявил представитель генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

Как отметил представитель, важно убедиться в прекращении военной деятельности на территории Мариуполя.

"Пока таких условий на земле нет", - добавил он.

Хак заметил, что подготовка операции по эвакуации может растянуться на несколько дней.

"Нам необходимо несколько дней для подготовки этой невероятно сложной операции. Эти усилия предпринимаются прямо сейчас", - заявил Хак.

Ситуация в Мариуполе

Напомним, советник руководителя ОП Алексей Арестович 26 апреля заявлял, что россияне продолжают атаковать район завода Азовсталь, где находятся защитники Украины.

Ранее советник главы ОП Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия распространяет ложь о якобы захвате всего Мариуполя. В РФ через два месяца после широкомасштабного вторжения в Украину уже активно говорят, что якобы "захватили" Мариуполь в Донецкой области, но только без Азовстали. Однако территория этого металлургического комбината занимает пятую часть территории города, подчеркнул Подоляк.

Также ранее военный эксперт рассказал, почему Путин отказался штурмовать Азовсталь. Российские оккупанты никак не могут окончательно и конкретно справиться с ожесточенным сопротивлением бойцов полка "Азов", говорит военный эксперт Олег Жданов.

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