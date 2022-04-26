"К убийствам не причастны": Путин возмутил своей версией событий в Буче и Мариуполе

Антониу Гутерриш провел встречу с Путиным / Фото Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время визита в Москву выслушал возмутительную версию событий войны России против Украины от Владимира Путина.

Разговор генсека ООН с российским президентом длился около часа. Путин изложил свою версию ключевых событий в Украине, сообщает Интерфакс.

В частности, резню в Буче Киевской области президент России назвал "провокацией". По его словам, войска РФ к массовым убийствам не причастны.

"Мы знаем, кто это сделал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, что за люди работали над этим", – заявил Путин.

Кроме того, в Кремле заверили Гутерриша в отсутствии боевых действий в Мариуполе. В то же время российский президент рассчитывает на достижение договоренностей с Украиной "на дипломатическом треке".

"Там ситуация сложная и, возможно, трагическая. Но она проста на самом деле. Я сегодня только разговаривал с президентом Эрдоганом. Он говорил о том, что там идут боевые действия. Там нет боевых действий. Они закончены", – заявил Путин.

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Напомним, советник руководителя ОП Алексей Арестович 26 апреля заявлял, что россияне продолжают атаковать район завода Азовсталь, где находятся защитники Украины.

Ранее советник главы ОП Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия распространяет ложь о якобы захвате всего Мариуполя. В РФ через два месяца после широкомасштабного вторжения в Украину уже активно говорят, что якобы "захватили" Мариуполь в Донецкой области, но только без Азовстали. Однако территория этого металлургического комбината занимает пятую часть территории города, подчеркнул Подоляк.

Также ранее военный эксперт рассказал, почему Путин отказался штурмовать Азовсталь. Российские оккупанты никак не могут окончательно и конкретно справиться с ожесточенным сопротивлением бойцов полка "Азов", говорит военный эксперт Олег Жданов.

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