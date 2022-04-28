Россия собралась "присоединить" Херсон к захваченному Крыму, референдума по "ХНР" не будет – мэр

Оккупанты России пока не планируют проведения "референдума" в Херсонской области - Колыхаев / Колыхаев Игорь/Facebook

В Херсоне не наблюдается признаков подготовки к проведению так называемого "референдума" о создании "Херсонской народной республики". Точных сведений нет, и когда они конкретно будут планировать такие мероприятия, сказать сложно. Скорее всего, "голосования" не будет, поскольку оккупанты стремятся не создавать еще одну "республику", а присоединить регион к захваченному Крыму. Об этом заявил херсонский градоначальник Игорь Колыхаев.

В интервью НВ он сказал о том, что в городе не наблюдается каких-либо признаков, связанных с подготовкой к проведению "референдума". Пока непонятно, когда оккупанты будут планировать так называемый "плебисцит".

Читайте такжеПутин собрался в мае присоединить "ЛДНР" к России, а в Херсонской области объявить "ХНР" – СМИ"Относительно референдума. У меня нет точной информации. Общаюсь с жителями нашего города и вижу, что нет признаков того, что будет референдум. Когда они будут его планировать — трудно сейчас сказать", - считает Колыхаев.

По его мнению, "референдума" не будет – по всей вероятности, захватчики хотят "присоединить" город и область к оккупированному в 2014 году Крыму.

"Что я вижу: референдума не будет. Думаю, что они, скорее всего, [планируют область] присоединять к [Крыму]. Делать еще одну квазиреспублику нет смысла. Подготовки к референдуму нет", - подчеркнул Игорь Колыхаев.

Ситуация в Херсоне

Оккупационные войска России осуществили военное вторжение в Херсон в начале марта и захватили город. Местные жители выступают против захвата региона страной-агрессором. Они выходят на улицы и участвуют в мирных митингах в поддержку Украины.

25 апреля оккупанты РФ захватили здание Херсонского горсовета. Захватчики выгнали работников мэрии из своих кабинетов. Мэр города Колыхаев вынужден был покинуть рабочее место. Государственный флаг Украины со здания сняли.

ВСУ 26 апреля заявили о продолжении наступления в Херсонской области. Украинские войска освободили 5 населенных пунктов и продолжают двигаться в направлении региона. В результате боев российские оккупанты отступили на рубежи Чернобаевки.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что его регион пока не готовится к наступлению войск РФ. Однако армия Украины готовится к атакующиюм действиями на позиции российских оккупантов на Херсонщине.

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