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РФ собралась атаковать Одессу с Приднестровья: на аэродром под Тирасполь бросят десант с Крыма – СМИ

28 апреля 2022, 14:52

Если аэродром под Тирасполем станет транспортным хабом войск России, армия Украины может нанести по объекту удар, считают аналитики.

ВСУ
Россия готовится к атаке позиций армии Украины в Одессе - журналисты / АрміяInform

На территории так называемой "Приднестровской Молдавской республики" началась подготовка к концентрации военных сил для последующей атаки в сторону Одессы. В оккупированном Крыму готовят самолеты и вертолеты для переброски военных подразделений в Приднестровье. Там, на аэродроме в Тирасполе, уже готовят взлетно-посадочную полосу для приема воздушных суден.

Об этом сообщает издание Defense Express со ссылкой сразу на несколько собственных источников, которые утверждают, что подготовка к действиям, связанным с переброской войск, уже проводится в оккупированных Крыму и Тирасполе.

Россия намерена перебросить десант с захваченного Крыма в Приднестровье / defence-ua.com

Читайте такжеЕсли Приднестровье вступит в войну против Украины, это будет означать, что анклаву конец – ПодолякУказывается, что на захваченном Крымском полуострове идет подготовка военно-транспортных самолетов и вертолетов для воздушной переброски личного состава подразделений 126-й отдельной бригады береговой обороны и 810-й отдельной бригады морской пехоты России.

При этом в самой так называемой "ПМР" активно идут мероприятия, связанные с подготовкой взлетно-посадочной полосы под Тирасполем, которая способна принимать все виды военно-транспортных самолетов. Такие маневры указывают на подготовку "воздушного моста" – организации переброски воинского контингента и грузов посадочным способом.

В Приднестровье объявили "военные сборы"

Согласно информации ГУР Минобороны Украины, в оккупированном Приднестровье уже заявили о "военных сборах", которые должны продлиться 90 дней. Военные получат за свою деятельность 175 долларов.

"Несмотря на формальную добровольность участия в собрании, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер", - сказали в разведке и отметили, что россияне готовились к подобным действиям еще в апреле.

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ВСУ могут ударить по аэродрому в Тирасполе

Defense Express отмечает, что у войск РФ критическая нехватка личного состава в "ПМР". Силы так называемой "республики" ограничены – это около 10 тысяч человек. Причем общего, а не боевого состава. Техника устарела, ее мало.

Авиапереброска десанта в Приднестровье станет риском для России. Маршрут полета будет проходить над Украиной. Учитывая действия эшелонированной системы ПВО Украины, последствия могут быть соответствующими.

Кроме того, аэродром Тирасполя находится всего в 10 километрах от границы с Россией. Объект досягаем даже артиллерией. Если аэродром станет транспортным хабом для российской армии, ВСУ могут нанести по нему удары.

Наступление России с Приднестровья

В Оперативном командовании Юг ВСУ 27 апреля сообщили, что Россия готовит провокацию в виде ракетных ударов по Приднестровью. Россияне собираются обвинить в таких действиях Украину, которая, дескать, напала на непризнанный молдавский анклав.

Советник главы ОП Алексей Арестович говорил, что Молдова может оказаться в сложной ситуации из-за провокаций, которые Россия реализует в Приднестровье. По его словам, если Кишинев обратится к Киеву за помощью, украинские войска могут быстро взять оккупированный российской армией анклав под свой контроль.

В Молдове заявили, что не готовы к силовому освобождению Приднестровья, поскольку такой вариант развития событий противоречит правовому статусу региона. В Кишиневе намерены решать конфликт политическим способом.

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