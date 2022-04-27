Украина готова взять под контроль Приднестровье – в Молдове отреагировали на заявление Арестовича

Молдова не готова возвращать Приднестровье силовым путем / УНИАН

Официальный Кишинев рассматривает исключительно политические и мирные методы урегулирования ситуации непризнанного молдавского анклава Приднестровье. В законе о правовом статусе региона четко зафиксировано, что военные действия с целью возвращения территории под политический контроль Молдовы исключены. При этом молдавское государство собирается решать проблему на базе своего суверенитета и территориальной целостности. Об этом заявили в молдавском Бюро по реинтеграции.

Как сообщает NewsMaker со ссылкой на ведомство, закон о правовом статусе Приднестровья исключает силовой сценарий решения проблемы анклава. Поэтому Кишинев будет реинтегрировать территорию при помощи политических инструментов.

Читайте такжеНамерены обвинить в нападении Украину: Россия готовит ракетные удары по Приднестровью – ВСУ"Там четко сказано, что урегулировать приднестровский конфликт можно политическим путем и лишь с помощью мирных решений, которые исключают военные и другие силовые действия. А также на основе принципов демократизации и демилитаризации региона, уважения суверенитета и сохранения территориальной целостности Молдовы", - подчеркнули в ведомстве.

Заявление Арестовича о готовность Украины занять Приднестровье

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сделал заявление о том, что Молдова может оказаться в сложной ситуации из-за провокаций России в захваченном Приднестровье. Кишинев может обратиться за помощью к Украине и Румынии. По его словам, Киев, если об этом попросит Кишинев, может быстро взять под контроль Приднестровье.

Ситуация в Приднестровье

В захваченном Россией Приднестровье 25 апреля случились взрывы. Их зафиксировали в здании так называемого "Министерства государственной безопасности" непризнанной "ПМР".

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что это провокация ФСБ РФ. Под обстрел также попало здание филиала ФСБ в Приднестровье. Как утверждают в ГРУ, Россия может организовать теракты в Тирасполе и на других оккупированных территориях.

26 апреля произошел взрыв в поселке Маяк Григориопольского района в Приднестровье. Разрушены ретрансляционные вышки. Были выведены из строя две мощные антенны, которые передавали трансляцию российских радиостанций.

В Генштабе ВСУ рассказали, что войска РФ в Приднестровье приведены в состояние полной боеготовности. Силовые структуры переведены на усиленный режим службы.

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