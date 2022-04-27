Украина может захватить Приднестровье по "щелчку пальцев" - Арестович

Арестович прокомментировал ситуацию в Приднестровье / Фото УНИАН

Из-за обострения в оккупированном Приднестровье, которое провоцирует РФ, Молдова может оказаться в сложной ситуации. И лучшее, что может сделать в этом случае Кишенев, это обратиться за помощью к Украине и Румынии.

Такое мнение озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович 26 апреля в эфире Фейгин Live.

"У Молдовы могут быть очень крупные неприятности", – сказал Арестович.

По мнению советника главы ОП, румыны – близкий молдаванам народ, и захотят заступиться за них, если возникнет опасность.

"Ну, и надо понимать, что и для нас Молдова – ближайший сосед, судьба которого нам далеко не безразлична. Мы всегда с молдавским народом стояли, стоим и будем стоять. Поэтому они могут и к нам обращаться за помощью", – сказал Арестович.

На вопрос, сколько понадобится сил, чтобы "Тирасполь захватить", советник главы ОП ответил, сделав щелчок пальцами: "Мы справимся… Раз - и нету".

"Но это территория суверенной Молдовы, мы не можем позволить себе даже заявлений подобного рода. Только после обращения молдавской стороны", - уточнил Арестович.

Справка. Тирасполь - город на левом берегу Днестра, столица непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

В оккупированном Приднестровье находятся около 1500 российских военных и до 7000 местных силовиков.

Ситуация в Приднестровье

В захваченном Россией Приднестровье 25 апреля произошли взрывы. Они были зафиксированы в здании "Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской республики".

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сделали заявление о том, что это провокация ФСБ. Под обстрелом оказался и филиал российской Федеральной службы безопасности в "ПМР". Как утверждают в украинской разведке, Россия может устроить другие теракты в Тирасполе и на прочих захваченных территориях.

26 апреля случился взрыв в поселке Маяк Григориопольского района в Приднестровье. Были взорваны ретрансляционные вышки. В итоге были выведены из строя 2 мощные антенны, которые транслировали радиостанции из России.

В Генштабе ВСУ заявили, что российские войска в Приднестровье приведены в состояние полной боевой готовности. Силовые структуры перевели на усиленный режим несения военной службы.

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