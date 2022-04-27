Намерены обвинить в нападении Украину: Россия готовит ракетные удары по Приднестровью – ВСУ

Россия готовит провокацию в Приднестровье - армия Украины / ua.depositphotos.com

Войска России готовят новую провокацию. Они собираются нанести ракетные удары по Приднестровью, чтобы обвинить Украину в нападении на непризнанный молдавский анклав. Украинцам следует сохранять спокойствие, выдержку, и не поддаваться российским пропагандистским сообщениям. Об этом заявили в Оперативном командовании Юг.

"Вражеские силы готовят провокации с ракетными ударами по Приднестровью, чтобы обвинить Украину в нападении на непризнанную республику", - говорится в сообщении командования, опубликованном в Facebook.

Читайте такжеУкраина может захватить Приднестровье по "щелчку пальцев" - АрестовичВоенные просят украинцев быть спокойными, соблюдать необходимые меры безопасности и не доверять сообщениям, которые распространяет российская пропаганда. Также людей призывают не тиражировать фотографии с мест инцидентов и работ, которые там ведутся.

"Помните, ни один лайк или просмотр не стоит человеческой жизни и не должен быть толчком к разрушению страны. Не распространяйте фото и видео с мест попадания и возобновляемых работ. Только вместе победим, потому что наша сила в единстве", - подчеркнули в Оперативном командовании.

Ситуация в Приднестровье

В Приднестровье, которое принадлежит Молдове, но захвачено Россией, 25 апреля случились взрыва. Их зафиксировали в здании так называемого "Министерства государственной безопасности" "Приднестровской Молдавской республики".

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что это провокация ФСБ. Там сообщили, что под обстрелом также оказался и филиал ФСБ в "ПМР". По данным ГУР, Россия может устроить террористические акты в Тирасполе и на других захваченных территориях.

26 апреля произошел взрыв в поселке Маяк Григориопольского района в Приднестровье. Были взорваны ретрансляционные вышки. Выведены из строя две мощные антенны, транслировавшие российские радиостанции.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что войска России в Приднестровье приведены в состояние полной боевой готовности. Силовые структуры перевели на усиленный режим службы.

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