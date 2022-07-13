"Украина будет очень жестко реагировать": Зеленский отреагировал на признание КНДР псевдореспублик

13 июля стало известно, что Пхеньян признал "ДНР" и "ЛНР".
Президент Владимир Зеленский пообещал жесткую реакцию на решение Северной Кореи о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР".
"Это такая новость, что даже дополнительных комментариев не требует. Все очевидно, каким путем идем мы, и к чему могут привести оккупанты", - сказал президент в своем обращении.
По словам президента, Украина будет очень жестко реагировать на такое "признание" на всех уровнях.
Признание "ДНР" и "ЛНР"
Напомним, 13 июля стало известно, что Пхеньян признал "ДНР" и "ЛНР".
Украина приняла решение разорвать дипломатические отношения с КНДР. Причиной стало признание так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Как сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Украины.
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Автор: Маша Тупченко