"Украина будет очень жестко реагировать": Зеленский отреагировал на признание КНДР псевдореспублик

Зеленский / Скриншот Офис президента

Президент Владимир Зеленский пообещал жесткую реакцию на решение Северной Кореи о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Это такая новость, что даже дополнительных комментариев не требует. Все очевидно, каким путем идем мы, и к чему могут привести оккупанты", - сказал президент в своем обращении.

По словам президента, Украина будет очень жестко реагировать на такое "признание" на всех уровнях.

Признание "ДНР" и "ЛНР"

Напомним, 13 июля стало известно, что Пхеньян признал "ДНР" и "ЛНР".

Украина приняла решение разорвать дипломатические отношения с КНДР. Причиной стало признание так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

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