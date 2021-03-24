Ким Чен Ын бросил первый вызов Байдену - WP

Испытания ракет, о которых ранее не было известно, стали первым вызовом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына американскому президенту.
Северная Корея выпустила несколько ракет малой дальности в последние дни. Это стало первым вызовом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына президенту США Джо Байдену.
Как сообщает издание The Washington Post, испытания ракет, о которых ранее не было известно, стали первым вызовом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына американскому президенту Джо Байдену, помощники которого еще не определили своего подхода к ядерной угрозе со стороны режима на фоне постоянного пересмотра политики США-КНДР.
Отмечается, что по данным чиновника администрации, пересмотр политики находится на "завершальной стадии".
Высокопоставленный представитель администрации заявил, что этот шаг Северной Кореи не нарушает резолюций Совета безопасности ООН и является нормальной частью тестирования, которое может проводить Северная Корея, но отметил, что проблема борьбы с Пхеньяном велика.
В то же время сам Байден во вторник вечером на брифинге рассказал, что не считает запуск провокацией, сообщает BBC.
Отношения США и КНДР – о чем сообщалось ранее:
- 14 марта стало известно, что администрация президента США Джо Байдена почти месяц не может связаться с Северной Кореей по дипломатическим линиям.
- Белый дом предпринимал попытки связаться с Пхеньяном по нескольким дипломатическим каналам, в том числе и в Нью-Йорке.
- Администрация Байдена пыталась связаться с Северной Кореей для обсуждения ядерной программы.