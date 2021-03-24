Ким Чен Ын бросил первый вызов Байдену - WP

Ким Чен Ын бросил первый вызов Байдену / Reuters

Северная Корея выпустила несколько ракет малой дальности в последние дни. Это стало первым вызовом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына президенту США Джо Байдену.

Как сообщает издание The Washington Post, испытания ракет, о которых ранее не было известно, стали первым вызовом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына американскому президенту Джо Байдену, помощники которого еще не определили своего подхода к ядерной угрозе со стороны режима на фоне постоянного пересмотра политики США-КНДР.

Отмечается, что по данным чиновника администрации, пересмотр политики находится на "завершальной стадии".

Высокопоставленный представитель администрации заявил, что этот шаг Северной Кореи не нарушает резолюций Совета безопасности ООН и является нормальной частью тестирования, которое может проводить Северная Корея, но отметил, что проблема борьбы с Пхеньяном велика.

В то же время сам Байден во вторник вечером на брифинге рассказал, что не считает запуск провокацией, сообщает BBC.

Отношения США и КНДР – о чем сообщалось ранее: