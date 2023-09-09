Встреча Путина и Ким Чен Ына: диктаторы готовы заключить оружейную сделку - Financial Times

Пхеньян будет передавать Москве боеприпасы, РСЗО и баллистические ракеты малой дальности для продолжения агрессивной войны РФ против Украины.

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Ким Чен Ын и Владимир Путин встретятся во Владивостоке / Фото: сайт Кремля

Глава КНДР Ким Чен Ын на днях прибудет в Россию для встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Вероятно, два диктатора подпишут соглашение, согласно которому Пхеньян будет передавать Москве боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности для продолжения агрессивной войны РФ против Украины. Об этом пишет Financial Times.

Ким Чен Ын и Владимир Путиным встретятся в российском Владивостоке на полях Восточного экономического форума. Ключевой темой встречи станет продажа Пхеньяном боеприпасов Москве.

Что именно Пхеньян может передать Москве после заключения соглашения, пока достоверно неизвестно. КНДР, вероятно, предложит РФ боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности.

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За это Пхеньян может получить от Москвы, например зерно, нефть и военные технологии, а также твердую валюту в качестве оплаты. Однако не исключено, что платить за северокорейское оружие Россия будет передачей высокочувствительных военных технологий, что будет представлять угрозу соседям КНДР, в частности, Южной Корее и Японии.

Дальнейшее сближение КНДР и РФ повышает риски нестабильности в регионе.

"Ось Россия-Северная Корея усложняет картину безопасности как в Украине, так и на Корейском полуострове", – цитирует издание экспертов Виктора Ча и Эллен Ким из вашингтонского аналитического центра CSIS.

Отмечается, что к заключению соглашения о передаче России оружия Ким Чен Ина могут подтолкнуть серьезные экономические потери от изоляции по причине пандемии коронавируса. Он может считать, что продажа оружия РФ способна несколько улучшить экономическую ситуацию в КНДР.

"Ожидаемая встреча Кима и Путина на полях Восточного экономического форума во Владивостоке также знаменует собой расширение военного союза. В июле российский министр обороны Сергей Шойгу посетил Пхеньян и посетил выставку вооружений, на которой были представлены боевые и разведывательные дроны и новые межконтинентальные баллистические ракеты режима. Пхеньян открыто поддержал войну Москвы в Украине, наложив вето на осуждающую вторжение резолюцию ООН, признав российскую оккупацию Донецка и Луганска, и даже поставляя оружие группе наемников "Вагнера", которая воюет на стороне Кремля в Украине", – пишет Financial Times.

В то же время препятствием чрезмерному сближению КНДР и РФ может стать Китай. Пекин, несмотря на тесные дипломатические связи с Пхеньяном и Москвой, в частных разговорах на дипломатическом уровне выражает предостережение по поводу курса обеих стран.

К тому же, пишет издание, сейчас одним из приоритетов КНР является возобновление отношений с европейскими государствами и предотвращение дальнейшего ухудшения связей со США.

"В отличие от России, Китай не хочет ухудшения отношений с США, поэтому неохотно расширяет военное сотрудничество с Северной Кореей", – отметил Чонг Сонг-Чанг из Института Седжонг в Южной Корее.

Отношения Китая и РФ во время полномасштабной войны в Украине

Как сообщал Главред, Китай накануне саммита "Большой двадцатки" (G20) в Индии изменил свою позицию по поводу войны в Украине. Об этом со ссылкой на неназванного французского чиновника пишет западное новостное агентство Bloomberg.

Согласно информации источника, Пекин нашел "мягкий подход" к Украине ‒ но все еще настаивает, на то, что со страной-агрессором Россией нужно найти компромисс.

Ранее издание Politico на основе анализа таможенных данных сообщало, что Китай тайно поставляет России оружие, дроны и бронежилеты. Китай за последний год активно наращивал торговлю товарами двойного назначения с Россией, помогая Москве, среди прочего, импортировать подсанкционные западные технологии.

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