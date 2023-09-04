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Встреча диктаторов: Ким Чен Ын поедет к Путину, чтобы обсудить поставку оружия РФ

Юлия Куришко
4 сентября 2023, 22:54 обновлено 4 сентября, 23:08
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Диктаторы хотят обсудить возможность поставки России большего количества вооружений для войны против Украины.
Встреча диктаторов: Ким Чен Ын поедет к Путину, чтобы обсудить поставку оружия РФ
Ким Чен Ын приедет к Путину обсуждать поставки оружия для РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

Лидер КНДР Ким Чен Ын приедет в этом месяце на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить поставки оружия.

Известно, что оба диктатора планируют обсудить возможность поставки России большего количества вооружений для войны против Украины и другое военное сотрудничество, передает издание The New York Times.

Ким поедет из Пхеньяна, вероятно, на бронепоезде, во Владивосток, где он встретится с Путиным. Также издание прогнозирует, что лидер КНДР может поехать в Москву, однако это не официальная информация.

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"Путин хочет, чтобы Ким согласился отправить России артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а Ким хотел бы, чтобы Россия предоставила Северной Корее передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок", - пишет издание.

Также сообщается, что лидер КНДР ищет продовольственную помощь для своей обедневшей страны.

Встреча диктаторов вероятно будет проходить в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке для участия в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 10 по 13 сентября.

Напомним, что эксперт по вопросам международной безопасности сообщил, что Китай погружается в демографическую яму. В Китае просто прекращается общий энтузиазм постоянного развития и растет безработица, считает Еж.

"Нейтральный" Китай поставляет в РФ вооружение, дроны и вертолеты. Пока Китай подчеркивает свой нейтралитет, стало известно о поставках из этой страны в РФ вертолетов, БПЛА, оптических прицелов и металлов для "оборонки".

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война в Украине новости КНДР Ким Чен Ын Владимир Путин
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