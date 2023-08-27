РФ рискует стать сырьевым придатком Китая, БРИКС загоняет ее в тупик - Ижак

В начале полномасштабного вторжения Россия перенастроила свою экономику под запросы стран БРИКС, что теперь создает для РФ основные проблемы, считает эксперт.

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БРИКС загоняет экономику России в тупик - Алексей Ижак / Главред

В Йоханнесбурге завершился саммит БРИКС. Путин на него, ожидаемо, не пожаловал, опасаясь ареста, поэтому отправил вместо себя главу МИД России Сергея Лаврова.

В интервью Главреду эксперт по вопросам международной безопасности, аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак рассказал, может ли БРИКС стать альтернативой НАТО, готов ли Китай решать экономические проблемы России, почему Россия ухудшает свое положение торговлей со странами-членами БРИКС и есть ли перспективы к распаду РФ на фоне экономических проблем.

Как бы вы охарактеризовали саммит БРИКС в этом году? О чем он свидетельствует?

Он свидетельствует о том, что желающих стать членами БРИКС много, но БРИКС далеко не такая влиятельная структура, и она способна решить не так много вопросов, как казалось раньше. В конце концов, вопрос расширения так и не решили – не решились основные страны идти по этому пути и делать из эксклюзивного клуба большой форум.

Стало ясно, что эта группа не может претендовать на то, на что может претендовать Большая семерка. Они не могут устанавливать глобальных правил, они могут только обсуждать то, как этим конкретным крупным экономикам, но не ведущим, развиваться в современных условиях. И как выжить в этой новой ситуации, когда глобальные цепочки поставок распадаются и становятся более региональными. То есть Соединенные Штаты больше ориентированы уже не на Китай, а на своих соседей, когда Европа тоже ориентирована на расширение собственной экономической зоны, географически локализованной. То есть в этой системе страны-члены БРИКС пытались что-то решить, но они не договорились даже об уходе от доллара и создании собственных резервных валют.

Следовательно, ничего конкретного не решили - поговорили, но ожидали значительно большего. Даже такой эпизод, когда Си Цзиньпин почему-то решил не лично выступать, а поручил это, кажется, министру иностранных дел, так же как Путин, правда, тот по другим причинам.

То есть что-то было, мировое внимание было высоким, все смотрели, что там происходит. Но в отношении глобальной экономики ничего особенного не решили - просто поговорили. В отношении расширения также ничего конкретного не решили. Ну и, в конце концов, роль России в этом объединении уменьшается.

Смотрите интервью Алексея Ижака Главреду об итогах саммита БРИКС:

Кстати, отсутствие Путина лично (потому что было заявление, кажется, президента Бразилии, который хотел бы обсудить определенные вопросы лично с Путиным) насколько сильно бьет по авторитету Путина и в целом БРИКС в глобальной политике?

Я не думаю, что сильно. Путин, все-таки, токсичная персона для всех. С ним встречаются, потому что Россия до сих пор дает важный политический и экономический ресурс для определенных стран. Мне кажется, там больше проблем, а Россия – это просто один из эпизодов происходящего в мире. Когда такие страны, казалось, перспективные, как Россия, сдуваются и непонятно, что с ними будет дальше, и когда даже экономика Китая тормозится. Да и вообще весь этот проект БРИКС, случайно изобретенный одним из банкиров Goldman Sachs, который увидел, что согласно экономической статистике некоторые страны суммарно приближаются к Большой семерке. Поэтому эти страны собрались и решили – может, действительно совместно создать что-то. Они встречались, встречались, и, в конце концов, завершается все тем, что экономика Китая переходит в стагнацию. Есть очень большие проблемы, которые кажутся большими, чем европейские и американские. Поэтому есть о чем поговорить даже кроме России.

Конечно, есть страны, которым еще хуже, и которые до сих пор смотрят на эти страны БРИКС, как на модель. Они пытаются вступить в этот клуб, думая, что для них будут какие-то преимущества. Но, в конце концов, мне кажется, что, как и многие другие форматы, этот формат сдувается и реформируется. Посмотрим, что будет на G20 - возможно, там такая же ситуация. Но, мне кажется, что это более важный формат, чем БРИКС.

Во время саммита, кстати, было объявлено о присоединении еще шести стран, среди которых были Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет. Если говорить, например, именно об Иране и Саудовской Аравии, то о чем свидетельствует их присоединение?

А разве приняли решение о присоединении? Если было заявление, что их приглашают, это означает, что продвигается определенная китайская модель. Возможно, это условия, на которых Китай еще выступал посредником между Саудовской Аравией и Ираном в восстановлении дипломатических отношений. Возможно, Китай предложил что-то такое, что увеличит присутствие этих стран в международных организациях, поэтому выполняется это обещание.

Египет - это африканская инициатива, и здесь я не вижу ничего русского. Здесь Китай в отношении Саудовской Аравии и Ирана, и Южная Африка в отношении Египта, насколько я понимаю, предложили такие варианты.

Мне кажется, что это, скорее, имитация деятельности, опять же, в расчете на ту новую систему, которая возникнет после окончания российско-украинской войны и начала восстановления мира на новых правилах. В принципе, в этом есть определенный политический смысл, но вряд ли здесь много экономики.

То есть правильно ли я вас понимаю, что фактически этим присоединением, в общем этим объединением стран, у Китая есть возможность, например, создать определенный противовес НАТО и ЕС?

Идея БРИКС - это, скорее, противовес Большой семерке, когда собираются лидеры влиятельных стран и совместно вырабатывают политику. На самом деле, Большая семерка – это уникальная ситуация, когда наиболее влиятельные политики собираются на три дня, просто бросают все и друг с другом с утра до вечера общаются. О чем они там общаются не всегда известно, но они формируют политику.

Я думаю, была попытка сделать БРИКС как альтернативу наиболее индустриально развитым странам. Глобальный Юг или что-то в этом роде, когда они должны были собираться и проводить политику, альтернативную Большой семерке.

Все-таки альтернатива ЕС это, скорее, ШОС. Как и альтернатива НАТО, потому что там просто нет прямых аналогов. Это, безусловно, тоже противовес Западу, но больше Большой семерке.

Как вы думаете, потенциально этот союз создает некую угрозу для стран Запада?

Он оформляет условия конкуренции. Потому что сейчас уже более-менее известно, то есть один из базовых прогнозов заключается в том, что опять же после завершения российско-украинской войны и начала восстановления мира на новых условиях очень важной конкуренцией и, собственно, новой конкуренцией будет соревнование Запада и Китая за Глобальный Юг. Это - крупные экономики, которые уже самодостаточны, в них, возможно, еще недостаточно внутренних драйверов для абсолютно независимого развития, но они достаточно мощные, чтобы суммарно быть наиболее перспективными рынками.

И вот на кого они будут ориентироваться, на Китай или западные экономики, то есть на Большую семерку, важно. Поэтому Китай через БРИКС пытается Глобальный Юг форматировать под себя.

А что Китай от этого получит, какие преимущества? Если, например, у него начинается стагнация в экономике, насколько это может ему в перспективе помочь выровнять ситуацию?

Всем крупным экономикам нужно взаимодействие. Ни одна экономика не может существовать изолированно, даже северокорейская, которая все таки получит помощь из Китая.

Поэтому каждой крупной экономике нужно пространство. Китай долгое время формировал это пространство, даже когда на него не обращали внимание. Инициатива "Один пояс - один путь" фактически была таким форматированием китайского экономического пространства, которое действовало бы по китайским экономическим правилам.

Точно так же крупные исламские экономики занимались формированием своего пространства со своими особыми условиями, потому что нужно понимать, что экономика зависит от культуры. Нельзя, скажем, в арабском мире продать не халяльный продукт. Или, например, банки должны выполнять специфические условия, запрещающие определенные виды получения выгод.

Идеология "русского мира" была ориентирована на то, чтобы подгребать под себя страны с определенными культурными особенностями, где Россия имеет экономические преимущества, и как-то устанавливать там политический контроль. Китай также имеет свои принципы. Я не готов сказать, что такого особенного в китайском видении мировой экономики, потому что китайское экономическое чудо было как раз связано с тем, что Китай вошел после коммунистической системы, принял западные правила, то есть американцы их пустили, и они ввели рыночные модели на своей коммунистической системе. И это было чудо, что у них это заработало. Я не знаю, что они особенного хотят сказать сейчас, каковы особые правила. Но, наверное, есть хотя бы вопросы, связанные с языками – мол, где говорят на китайском, там и хорошо.

С китайскими инвестициями, с китайскими институтами Китай создает такую свою зону. Раньше это было "Один пояс – один путь", но кажется, что эта инициатива немножко загибается, или просто о ней сейчас меньше говорят. Но то, что называется глобальный Юг, и там, где предыдущие инициативы уже были созданы, там Китай пытается создать свою зону экономических преференций. И в том числе для того, чтобы спасать и запускать собственную экономику.

Это не значит, что ситуация в Китае катастрофическая, но там начинаются очень большие проблемы. Проблемы такого сорта, что страны уже не будут просто так смотреть на Китай как на такую совершенно новую модель, которая лучше всех остальных.

Все скоро увидят, что у Китая есть свои проблемы. И поэтому Китаю нужно создать, зафиксировать свою зону экономических преференций среди других стран.

Я так понимаю, что для этого он использует БРИКС и ШОС – это основные инструменты Китая, где он доминирует и договаривается с Индией.

В чем именно у Китая больше всего пропасть? В чем его самый большой дефицит сейчас, и что ему в первую очередь надо восстановить?

Проблемы нарастали с внутренним инвестированием - насколько, я понимаю, они начали слишком много регулировать там. Ну а главное, что там начинается, то это просто прекращается общий энтузиазм постоянного развития, растет безработица и Китай погружается в демографическую яму. С этой политикой ограничения рождаемости, сейчас выявляется такая ситуация, что уменьшается количество трудоспособного населения, и среди трудоспособного населения, среди молодежи очень много безработных.

И все это, конечно, создает комплексные экономические проблемы. Я не готов сказать, что там конкретно у них происходит, но поскольку проблемы нарастали уже давно, и так же, как в других странах, ковид создал им проблемы.

Страны по-разному выходили из ковида. Кто-то-инфляционными мерами, а кто-то, наоборот, административными. Тот способ, которым Китай выходил из ковида (а Китай дольше других стран держал ограничения), похоже, обострил проблему. Но я думаю, что чего-то конкретного и нет - есть то, с чего все началось. Это, кажется, также был рынок недвижимости и спрос на новую недвижимость. Но сейчас, мне кажется, там уже комплексные системные явления, в том числе связанные с рынком труда.

Следующий саммит БРИКС запланирован в Казани. Свидетельствует ли место проведения о том, что Путину определенным образом удалось получить поддержку от стран-членов БРИКС, или просто это поступила очередь России на проведение саммита?

Я думаю, это очередь России. Ротация - это нормально, и я думаю, что здесь нет никакой особенности, кроме того, что саммит проводится не в Москве, а в Казани. Это тоже такой сигнал, что не Москвой единой Россия жива.

Учитывая, что в состав БРИКС входят страны, которые не поддерживают Украину, как усиление политической поддержки повлияет на продолжительность войны в Украине? И вообще имеет ли это какое-то влияние?

Я думаю, что прямого влияния в вопросах вокруг БРИКС не имеет ничего, кроме, собственно, отношений этих стран с Россией. Причем не просто политических заявлений (я думаю, это сейчас второстепенное имеет значение), а поддержка России в конкретных ее проблемах, в ее бюджетном дефиците и падении ее доходов от экспорта, которое сейчас внезапно произошло.

Большая проблема связана с Россией. Также она связана и с Индией, и я не исключаю, что с другими странами также есть что-то похожее. Россия долгое время торговала нефтепродуктами и углеводородами через Индию, и поскольку Индия не хотела нарушать американские санкции, торговали в рупиях. А рупий - валюта неконвертируемая, и теперь оказалось, что в России рупии не нужны. Могут, конечно, дать, но и индийские товары тоже не очень нужны. И что делать с этими десятками миллиардов долларов – неизвестно. Из-за этого, в том числе, падает сейчас рубль в России. Хотя торговля в национальных валютах – это важный вопрос для БРИКС. Если бы этот вопрос был как-то решен, то они бы что-то заявили о создании резервных валют. Там процессы продолжаются, конечно - и цифровой рубль появляется, и цифровой юань, кажется, существует, но такого большого прорывного решения не существует. Если бы что-то прорывное возникало, это бы означало, что война затягивается, потому что Россия получает определенную дополнительную помощь. А просто сам саммит, политические заявления и взгляды тех стран, которые там присутствуют, мало значат, если Россия получает конкретно помощь.

Более того, если Иран еще будет в этом объединении, то Иран сейчас выталкивает российскую нефть с китайского рынка, потому что сам продает ее в Китай. Поэтому я бы не сказал, что саммит БРИКС сейчас помогает России, или что вообще эта структура БРИКС создает для России какую-то помощь, кроме политической.

На самом деле, если посмотреть глубже, я думаю, что именно в рамках БРИКС для России основные проблемы сейчас и возникают. Она действительно переключила на страны БРИКС свою экономику в первый год санкций, но сейчас оказывается, что все это оборачивается против нее более негативно. Мне кажется, что ни Китай, ни другие страны особо не заинтересованы спасать Россию экономически. У них есть свои проблемы.

Какими тогда будут последствия для России, если действительно все будет идти по этому сценарию?

Общие экономические последствия таковы, что все завершится победой Украины.Это если коротко говорить. А общеэкономические последствия конкретно не связаны с БРИКС. Просто БРИКС не спасает Россию от ее экономических проблем. Похоже на то, что российская экономика не будет развиваться, там будет расти бюджетный дефицит, будут снижаться доходы от экспорта. Ну и неизвестно, как страны БРИКС будут обеспечивать торговлю в национальных валютах. Основное, что сейчас получает Россия от БРИКС, это политическая поддержка и, возможно, поддержка отдельных элитарных групп.

То есть теоретически есть возможность, что Россия может в будущем стать, как это сейчас часто можно услышать, таким сырьевым придатком Китая и определенных стран, которые входят в состав БРИКС?

Наверное, да. Фактически, так все и происходит. Все, чем Россия сейчас торгует с Китаем, с Индией, то это сырье. То есть она продает свое сырье и покупает то, что не может покупать на Западе. Тенденция именно такая.

Возможно ли, что в перспективе Россия может практически потерять государственность и идет ли речь о ее возможном распаде на этом фоне?

Это не связано конкретно с БРИКС. Я думаю, ни одна политическая сила в мире сейчас не подталкивает Россию к распаду, потому что это слишком большая ответственность и слишком много рисков.

Если подталкивать РФ к распаду, это означает взять на себя риски того, что будет после этого происходить. А будут, наверное, негативные последствия и для экономики, и с точки зрения беженцев, и проблем с поставками российских товаров. Но если экономическая ситуация в России дойдет до такого дна, что отдельные территории будут пытаться выживать отдельно, такое может произойти, тогда и не будут пугаться.

Ситуация с точки зрения БРИКС такая же, как и с точки зрения Запада – никто не подталкивает к распаду, но этого распада уже никто особо не боится.

Кто такой Алексей Ижак Алексей Ижак - заведующий отделом исследований регионов и общин в Национальном институте стратегических исследований (НИСИ). В 2014-2018 годах - заместитель директора, директор филиала НИСИ в городе Днепр.

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