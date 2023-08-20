"Нейтральный" Китай поставляет в РФ вооружение, дроны и вертолеты – The Telegraph

Пока Китай подчеркивает свой нейтралитет, стало известно о поставках из этой страны в РФ вертолетов, БПЛА, оптических прицелов и металлов для "оборонки".

https://glavred.info/world/neytralnyy-kitay-postavlyaet-v-rf-vooruzhenie-drony-i-vertolety-the-telegraph-10494421.html Ссылка скопирована

"Нейтральный" Китай поставляет в РФ вооружение, дроны и вертолеты/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин

Китай с начала полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины поставляет государству-оккупанту беспилотники, оптические прицелы, металлы, используемые в оборонной промышленности, и даже вертолеты.

Об этом говорится в расследовании The Telegraph. Согласно данным издания, российские компании, в том числе и подсанкционные, которые изготавливают ракетные пусковые установки, бронетехнику и стратегические бомбардировщики, получили десятки тысяч поставок из Китая с начала полномасштабной войны до первого квартала 2023 года.

видео дня

В издании отмечают, что такие поставки происходят в то время, когда Китай подчеркивает свой нейтралитет и пытается показывать себя ключевым миротворческим посредником в переговорах, направленных на прекращение войны.

Что именно Китай поставлял России

The Telegraph сообщает, что за два месяца до войны одна из компаний Китая отправила стране-агрессору России 1000 беспилотников. При этом как компания-отправитель Shantou Honghu Plastics, так и компания-получатель – российская фирма "Самсон" – позиционируют себя как "оптовых продавцов игр и игрушек".

За четыре дня с начала полномасштабного вторжения России в Украину страна-оккупант получила от одной из китайских компаний, Hems999, два вертолета. Другая компания из Китая, Tianjin Huarong Aviation, с начала полномасштабной войны передала РФ четыре вертолета Airbus. Все эти воздушные суда получила российская фирма" уральский вертолет", которая поставляет такую технику Российской Национальной гвардии, воюющей против Украины.

Также с начала полномасштабного вторжения РФ и до первого квартала этого года китайские производители отправляли России оптические прицелы. Эти прицелы поставлялись в более чем 50 российских компаний. При этом в 2022 году их импорт увеличился почти вдвое по сравнению с 2021 годом – до 2,5 миллионов долларов.

Помимо этого, турбореактивные двигатели и радиолокационные системы навигации ракет отправлялись в РФ через Индию и Коста-Рику. Очевидно, таким образом пытались обойти санкции, отмечают в издании.

Также в РФ поставлялись из Китая различное сырье и компоненты, которые используются для изготовления вооружения. Более того, как видно из коммерческих данных, такие поставки выросли.

Отношения Китая и РФ во время полномасштабной войны в Украине

Ранее издание Politico на основе анализа таможенных данных сообщало, что Китай тайно поставляет России оружие, дроны и бронежилеты. Китай за последний год активно наращивал торговлю товарами двойного назначения с Россией, помогая Москве, среди прочего, импортировать подсанкционные западные технологии.

При этом аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что между Пекином и Москвой растут разногласия из-за войны в Украине. На саммите в Саудовской Аравии "стало очевидным несогласие Китая с Россией по урегулированию, направленному на прекращение войны в Украине".

В то же время политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказал мнение, как Китай может начать войну с Россией за территории. Он отметил, что Россия наполняется китайцами. Китайцы не будут открыто вступать в войну. Они будут действовать иначе, считает Загородний.

Читайте также: