УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Между Пекином и Москвой растут разногласия из-за войны в Украине - ISW

Анна Ярославская
8 августа 2023, 09:36 обновлено 8 августа, 09:39
1
На саммите в Саудовской Аравии "стало очевидным растущее несогласие Китая с Россией в отношении урегулирования, направленного на прекращение войны в Украине".
Владимир Путин, Си Цзиньпин
Само присутствие Китая на саммите в Джидде показывает, что РФ становится все более изолированной / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Между Китаем и Россией вероятно растут разногласия в вопросе войны в Украине. Отношения Пекина и Москвы не являются "партнерством без ограничений", как того хочет Кремль. Об этом свидетельствует информация, которая есть о саммите, состоявшемся в Джидде (Саудовская Аравия) 5-6 августа.

По информации СМИ, китайская делегация заявила о готовности принять участие в следующей встрече в аналогичном формате. Новый саммит, вероятно, также не будет предусматривать присутствие страны-асгрессора РФ. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны 7 августа.

Деталей о том, как прошли переговоры в Джидде, не очень много. Аналитики ISW проанализировали статью The Financial Times, авторы которой заявили, что представители КНР были "конструктивны" и "стремились показать, что [Китай] – это не Россия". Издание также процитировало одного европейского дипломата, который был на конференции. Он заявил, что "само присутствие Китая показывает, что РФ становится все более изолированной".

видео дня

В ISW считают, что на саммите в Саудовской Аравии "стало очевидным растущее несогласие Китая с Россией в отношении любого урегулирования, направленного на прекращение войны в Украине".

Источник из РФ утверждал, что Кремль отверг мирный план КНР по Украине, представленный в феврале 2023 года. Этот план китайские дипломаты, вероятно, вновь представили на переговорах в Саудовской Аравии.

По словам этого источника, некоторые китайские элиты тайно выражают свое недовольство действиями российского руководства в отношении мирного урегулирования войны.

Украинская делегация на саммите в Джидде представила собственную формулу мира, состоящую из 10 пунктов. Звучали призывы к глобальной продовольственной безопасности, ядерной, экологической безопасности, гуманитарной помощи и освобождению заключенных.

Саммит в Саудовской Аравии

Украина, США, страны Евросоюза, Великобритания, Бразилия, Турция и еще десятки стран приняли участие в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны. Встреча прошла 5-6 августа в Саудовской Аравии. Страны-агрессора России на встрече не было.

Согласно заявлению главы Офиса президента Андрея Ермака, на переговорах присутствовали все члены БРИКС, кроме РФ (Бразилия, Индия, Китай и ЮАР).

Встреча завершилась после нескольких часов прений и переговоров за закрытыми дверями. Европейские дипломатические круги сообщили, что достигнуто согласие по центральным пунктам мирного решения, таким как "территориальная целостность и суверенитет" Украины. Однако окончательного заявления по итогам встречи не последовало. Об этом писало издание Spiegel со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

При этом Китай принимал активное участие в переговорах в Джидде и отправил "позитивный" сигнал о проведении подобных встреч в будущем.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, комментируя саммит в Саудовской Аравии, заявил, что встреча в Джидде была "продуктивной".

"Саудовская Аравия была хозяйкой этих переговоров, они сделали это по просьбе Украины", - сказал он.

При этом, по словам Миллера, "Россия, очевидно, была против этих переговоров", публично "критиковала эту встречу и критиковала сам факт, что эта встреча состоялась".

Другие новости:

война в Украине новости Украины и мира новости Китая война России и Украины Институт изучения войны
Реклама

Главное за день

Между Пекином и Москвой растут разногласия из-за войны в Украине - ISW

Между Пекином и Москвой растут разногласия из-за войны в Украине - ISW

09:36 Мир
Если когда-нибудь будут мирные переговоры, их инициирует Украина - Госдеп США

Если когда-нибудь будут мирные переговоры, их инициирует Украина - Госдеп США

08:50 Мир
США объявят о новом пакете помощи Украине: в Reuters узнали, что в него войдет

США объявят о новом пакете помощи Украине: в Reuters узнали, что в него войдет

07:21 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:36

Между Пекином и Москвой растут разногласия из-за войны в Украине - ISW

09:24

От 70 до 90 грн: цены на суперпопулярные летние ягоды рвутся вверх - что произошло

09:10

Пока империя жива, будущего у образования под названием "Россия" нетмнение

09:09

Пыли не будет несколько недель: девушка приготовила супер-средствоВидео

08:59

"Это боль на всю жизнь": в Сети разрыдались над постом, посвященном Павликом умершему сыну

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:50

Если когда-нибудь будут мирные переговоры, их инициирует Украина - Госдеп США

08:49

Крабами и не пахнет: из чего на самом деле сделаны крабовые палочки

08:18

Байден и Белый дом готовят дополнительные деньги для Украины - CNN

08:00

Половину жизни отдал службе: в Покровске погиб заместитель главы ГосЧС Донбасса

Реклама
07:25

Россияне побегут из Крыма на баржах: астролог назвал дату разрушения Крымского мостаВидео

07:21

США объявят о новом пакете помощи Украине: в Reuters узнали, что в него войдет

07:05

Запутанная загадка с невероятным ответом: нужно найти тигра в лесу

06:48

Кощеева смерть: чего Путин боится больше всего?мнение

06:43

РФ ударила двумя ракетами по Покровску: число жертв и раненых вырослоФото

06:25

Карта дня: что предвещает Таро на 8 августа

06:25

Как правильно говорить – "копіЙОк" или "копІйок": Авраменко поставил точку в дилеммеВидео

04:40

Контрнаступление ВСУ отстает от графика, потому что был изменен тип операции – эксперт

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 8 августа

03:30

Как сказать на украинском "удерживать руки на весу": Авраменко дал ответ

03:00

"Опасные друзья": типы людей, которых стоит остерегаться и не подпускать к себе

Реклама
02:30

Сенполия вырастет, как на дрожжах: как приготовить секретный раствор для полива фиалок

01:40

Изможденная Белла Хадид показала пугающее лицо своей болезни

01:10

Такаранов не будет: топ дешевых средств против комнатных паразитов

00:38

Не увлекайтесь овсянкой: топ лучших добавок и распространенных ошибок

07 августа, понедельник
23:55

Лупили "Искандерами": Зеленский раскрыл подробности удара по Покровску

23:04

Первая партия скоро прибудет: США одобрили поставки Украине танков Abrams

22:15

Звезда "Папика" напугала фанатов проблемой со здоровьем

22:01

Головоломка с изюминкой: только самые креативные заметят балерину среди деревьев

21:52

Оправдывал войну РФ против Украины: митрополита УПЦ МП приговорили к 5 годам тюрьмы

21:48

Россия готовит ракеты: украинцев предупредили о новой угрозе

21:08

Названо оружие, которое сыграет ключевую роль в освобождении Черного моря

20:36

"Инициатива на нашей стороне": ВСУ шаг за шагом продвигаются вперед - Залужный

20:27

Оккупанты попали в две многоэтажки в Покровске: много погибшихФотоВидео

20:16

В Москве обнаружили тело известного режиссера спустя год после ее смерти

20:01

Легкий перекус на утро и вечер: что покушать, чтобы не растолстеть

19:56

Логистика оккупантов "приболела": в ВСУ рассказали, как "насолили" армии РФ

19:43

Отважных мстителей уже ищут: в РФ насмерть забили камнями двух "вагнеровцев"

19:12

Что на самом деле произошло на саммите в Джидде?мнение

19:06

Зачем добавлять лед в кофе: 3 рецепта, от которых все будут в восторге

18:50

Ворвется настоящая холодрыга: в Украине похолодает до +18

Реклама
18:30

Какие знаки зодиака притягивают деньги - их всего три

18:26

Как на украинском называется "девичник" и "мальчишник": Авраменко дал ответ

18:20

Мария Бурмака раскрыла подробности романа с младшим на 10 лет мужчиной

18:00

Паша-мерседес благодаря СИЗО молниеносно начал любить Украину: его уже выпустили под залог

17:43

"Нежелание понимать, что в стране война": Женя Галич рассказал, что его возмутило в тылу

17:40

"Останутся вообще без кораблей": Зеленский прямо пригрозил россиянам

17:35

"Все это очень тяжело": Зеленский рассказал о результатах контрнаступления ВСУ

17:29

Стало известно, где находится Надя Мейхер - блогер-сплетник раскрыл секрет

17:12

Россия применила химоружие на Запорожье: в ВСУ сделали заявление

17:01

ВСУ продвинулись в Запорожской области, но 2 проблемы тормозят движение на юге – МОУ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять