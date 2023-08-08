Между Пекином и Москвой растут разногласия из-за войны в Украине - ISW

На саммите в Саудовской Аравии "стало очевидным растущее несогласие Китая с Россией в отношении урегулирования, направленного на прекращение войны в Украине".

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Само присутствие Китая на саммите в Джидде показывает, что РФ становится все более изолированной / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Между Китаем и Россией вероятно растут разногласия в вопросе войны в Украине. Отношения Пекина и Москвы не являются "партнерством без ограничений", как того хочет Кремль. Об этом свидетельствует информация, которая есть о саммите, состоявшемся в Джидде (Саудовская Аравия) 5-6 августа.

По информации СМИ, китайская делегация заявила о готовности принять участие в следующей встрече в аналогичном формате. Новый саммит, вероятно, также не будет предусматривать присутствие страны-асгрессора РФ. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны 7 августа.

Деталей о том, как прошли переговоры в Джидде, не очень много. Аналитики ISW проанализировали статью The Financial Times, авторы которой заявили, что представители КНР были "конструктивны" и "стремились показать, что [Китай] – это не Россия". Издание также процитировало одного европейского дипломата, который был на конференции. Он заявил, что "само присутствие Китая показывает, что РФ становится все более изолированной".

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В ISW считают, что на саммите в Саудовской Аравии "стало очевидным растущее несогласие Китая с Россией в отношении любого урегулирования, направленного на прекращение войны в Украине".

Источник из РФ утверждал, что Кремль отверг мирный план КНР по Украине, представленный в феврале 2023 года. Этот план китайские дипломаты, вероятно, вновь представили на переговорах в Саудовской Аравии.

По словам этого источника, некоторые китайские элиты тайно выражают свое недовольство действиями российского руководства в отношении мирного урегулирования войны.

Украинская делегация на саммите в Джидде представила собственную формулу мира, состоящую из 10 пунктов. Звучали призывы к глобальной продовольственной безопасности, ядерной, экологической безопасности, гуманитарной помощи и освобождению заключенных.

Саммит в Саудовской Аравии

Украина, США, страны Евросоюза, Великобритания, Бразилия, Турция и еще десятки стран приняли участие в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны. Встреча прошла 5-6 августа в Саудовской Аравии. Страны-агрессора России на встрече не было.

Согласно заявлению главы Офиса президента Андрея Ермака, на переговорах присутствовали все члены БРИКС, кроме РФ (Бразилия, Индия, Китай и ЮАР).

Встреча завершилась после нескольких часов прений и переговоров за закрытыми дверями. Европейские дипломатические круги сообщили, что достигнуто согласие по центральным пунктам мирного решения, таким как "территориальная целостность и суверенитет" Украины. Однако окончательного заявления по итогам встречи не последовало. Об этом писало издание Spiegel со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

При этом Китай принимал активное участие в переговорах в Джидде и отправил "позитивный" сигнал о проведении подобных встреч в будущем.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, комментируя саммит в Саудовской Аравии, заявил, что встреча в Джидде была "продуктивной".

"Саудовская Аравия была хозяйкой этих переговоров, они сделали это по просьбе Украины", - сказал он.

При этом, по словам Миллера, "Россия, очевидно, была против этих переговоров", публично "критиковала эту встречу и критиковала сам факт, что эта встреча состоялась".

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