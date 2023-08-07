Мирный саммит в Джидде: Китай отправил "позитивный" сигнал - Spiegel

5-6 августа в Саудовской Аравии состоялся двухдневный саммит, на котором представители 42 стран обсуждали пути мирного завершения войны в Украине.

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Китай принимал активное участие в переговорах в Джидде и отправил "позитивный" сигнал / Коллаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

На минувших выходных представители 40 стран встретились в Саудовской Аравии, чтобы обсудить прекращение агрессивной войны России в Украине. Встреча завершилась в субботу вечером после нескольких часов прений и переговоров за закрытыми дверями. Европейские дипломатические круги сообщили, что достигнуто согласие по центральным пунктам мирного решения, таким как "территориальная целостность и суверенитет" Украины. Однако окончательного заявления по итогам встречи не последовало. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

Отмечается, что Китай принимал активное участие в переговорах в Джидде и отправил "позитивный" сигнал о проведении подобных встреч в будущем.

"Заключительных слов не прозвучало, были лишь осторожно позитивные сигналы со стороны Китая", - говорится в сообщении.

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Встреча проходила на уровне советников по нацбезопасности. От имени правительства Германии в ней принял участие Йенс Плётнер, советник по внешней политике канцлера Олафа Шольца. Делегацию США возглавлял Джейк Салливан.

Целью встречи в Джидде была консолидация различных мирных планов, например, Китая, Африки и Бразилии с "формулой мира" Украины. Было достигнуто согласие по основным пунктам мирного решения, таким как территориальная целостность и суверенитет Украины.

Саммит в Саудовской Аравии

Украина, США, страны Евросоюза, Великобритания, Бразилия, Турция и еще десятки стран приняли участие в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны. Встреча прошла в Саудовской Аравии. Страны-агрессора России на встрече не было.

Издание The Wall Street Journal писало, что китайская делегация готова присоединиться к мирным переговорам по Украине в Саудовской Аравии. По словам обозревателей, Пекин, похоже, меняет риторику о войне. Последней каплей для КНР стал выход РФ из "зернового соглашения", поскольку страна была крупнейшим импортером украинского зерна.

Издание The New York Times писало, что на встрече в Саудовской Аравии Украина предпримет новую попытку заручиться поддержкой десятков стран на фоне полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. И это станет началом более широкой кампании, направленной на ослабление России в ближайшие месяцы.

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