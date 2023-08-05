В Саудовской Аравии Украина сделает новый рывок, чтобы ослабить РФ - NYT

Украина и Саудовская Аравия пригласили дипломатов из около 40 стран на переговоры в порт Джидда на Красном море.

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Саммит в Саудовской Аравии состоится 5-6 августа / Фото: president.gov.ua

На встрече в Саудовской Аравии в эти выходные Украина предпримет новую попытку заручиться поддержкой десятков стран на фоне полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. И это станет началом более широкой кампании, направленной на ослабление России в ближайшие месяцы.

Как пишет The New York Times, Украина и Саудовская Аравия пригласили дипломатов из около 40 стран на переговоры в порт Джидда на Красном море. Среди них - Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка и некоторые богатые нефтью страны Персидского залива, которые пытались поддерживать хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией с начала полномасштабной войны.

Издание отмечает, что многие приглашенные правительства отвергают саму концепцию выбора стороны, рассматривая войну как "соревнование между глобальными державами".

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NYT пишет, что встреча в Джидде является отправной точкой того, что, как ожидается, станет основным дипломатическим шагом Украины в ближайшие месяцы, направленным на то, чтобы попытаться "взорвать" Россию.

Аналитики отмечают, что украинские и западные официальные лица, "пытаются уменьшить ожидания от переговоров на этих выходных", так как они вряд ли приблизят окончание войны, а многие приглашенные страны вряд ли изменят свою позицию.

В Джидде будут присутствовать, в частности, и нейтральные страны, такие как Индонезия, Индия, Мексика, Чили и Южная Африка. Все они стремятся увидеть окончание войны, учитывая "экономические трудности, которые она вызвала".

Что касается Саудовской Аравии, то встреча в Джидде знаменательна тем, что королевство принимает активное участие в разрешении кризиса наивысшего мирового приоритета.

Саммит в Саудовской Аравии

Украина, США, страны Евросоюза, Великобритания, Бразилия, Турция и еще десятки стран примут участие в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны. Мероприятие состоится в Саудовской Аравии. Страны-агрессора России на встрече не будет.

В саммите в Джидде, темой которого станет завершение войны России против Украины, примут участие 30 государств.

Недавно стало известно, что китайская делегация готова присоединиться к мирным переговорам по Украине в Саудовской Аравии. По словам обозревателей The Wall Street Journal, Пекин, похоже, меняет риторику о войне. Последней каплей для КНР стал выход РФ из "зернового соглашения", поскольку страна была крупнейшим импортером украинского зерна.

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