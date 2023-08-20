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В Воздушных силах пояснили, какие пилоты будут учиться на F-16 в Британии, а какие - в Швеции

Дмитрий Видоменко
20 августа 2023, 08:47 обновлено 20 августа, 08:47
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Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что в Британии на F-16 будут учиться выпускники 2023 года, а в Швеции – 2016-го.
F16, пилот
По словам командования ВС ВСУ, и в Швеции, и в Великобритании, довольно гибкая система подготовки./ коллаж Главред, фото "АрмияИнформ" и ua.depositphotos.com

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что учиться на западных истребителях F-16 в Великобритании будут украинские пилоты, выпустившиеся из училищ в 2023 году. Такое заявление он сделал в эфире телемарафона.

"Я как командующий Воздушными силами понимаю, что наше будущее за молодыми пилотами. Поэтому в Великобританию на обучение поехали выпускники 2023 года", – сказал он.

А вот в Швеции будут учиться летать на западных самолетах пилоты с боевым опытом — выпускники 2016 года, отметил офицер.

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По словам Олещука, и в Швеции, и в Великобритании, довольно гибкая система подготовки. И именно поэтому там к каждому пилоту инструкторы подходят индивидуально.

Передача F-16 Украине

Ранее агентство Reuters со ссылкой на главу МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена сообщило, что Дания получила от США одобрение на поставку Украине F-16 после обучения украинских пилотов. В правительстве Нидерландов в свою очередь сообщили, что тоже получили от Блинкена письмо с разрешением на передачу Украине F-16.

"Мы приветствуем решение Вашингтона разрешить нам отправить истребители F-16 в Украину. Большая благодарность госсекретарю Блинкену за хорошее и оперативное сотрудничество", - написал глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра в соцсети Х.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что учения пилотов ВСУ на F-16 начнутся уже в августе. Как можно быстрее должно произойти применение F-16 на поле боя, подчеркнул президент.

Также сообщалось, что Байден дал добро на обучение украинских пилотов на F-16, но руководят процессом не США, а Дания и Нидерланды.

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