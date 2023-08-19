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"Займет минимум полгода": украинские пилоты начали обучение на F-16 - Резников

Алина Дембицкая
19 августа 2023, 21:27 обновлено 19 августа, 21:30
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Информацию о завершении этого учебного процесса предоставят инструкторы, когда поймут, что украинские пилоты, инженеры и техники освоили новые навыки.
'Займет минимум полгода': украинские пилоты начали обучение на F-16 - Резников
Украинские пилоты начали обучение на истребителях F-16 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Украинские пилоты, инженеры и техники начали обучение на истребителях F-16.План обучения включает не только освоение функций этих самолетов, но и изучение английского языка, поскольку базового уровня иностранного оказалось недостаточно. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью 24 каналу.

"Учения уже начались", - заявил Резников.

Министр обороны Украины отметил, что 11 стран-партнеров вошли в самолетную коалицию. А лидерство по проекту обучения украинских пилотов, техников и инженеров взяли Нидерланды и Дания.

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По его словам, информацию о завершении этого учебного процесса предоставят инструкторы, когда поймут, что украинские пилоты, инженеры и техники освоили новые навыки.

"Этот период подготовки в виде обучения будет потрачен на то, чтобы продолжить проект по пониманию, когда мы будем иметь самолеты непосредственно. А еще главное - сколько", - подчеркнул министр обороны Украины.

Он добавил, что очень важно, какое именно оружие будет на истребителях. Ведь без радаров самолет не видит, а без пулеметов, ракет и снарядов – не является оружием, а является лишь носителем. Поэтому, когда партнеры будут принимать решение, какая страна и сколько готова передать самолетов, будут обращаться за согласием на это в США.

"Каждая страна будет получать такое разрешение и будет говорить: "Я готов передать такое количество самолетов". Соответственно, с запчастями, возможностью обеспечения. "Я готов передать такое количество ракет или авиационных бомб, или чего-то еще". Тогда будет понятна вторая часть проекта", - отметил Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что не сомневается в том, что воздушные силы ВСУ будут применять истребители F-16. Однако когда именно – вопрос пока открыт.

"Минимальный срок на подготовку пилотов - 6 месяцев", - отметил министр обороны Украины.

По словам Резникова, эти термины стали понятными после того, как два опытных украинских пилота прошли тестирование в США. Согласно уровню их подготовки и способностей стало понятно, что нормальный минимум для обучения именно такой.

"Кто-то может быстрее сможет. Люди талантливы. Но чтобы не было иллюзий, может так случиться, что доля летчиков будет готова через 5 месяцев, а инженеры и техники не будут готовы. А самолет - очень сложная система. Одного пилота недостаточно", - сказал министр обороны Украины.

Следовательно, отсутствие предназначенной для него команды приводит к невозможности выполнения самолетом боевых задач. Однако точно определить, какое именно время требуется для подготовки инженеров и техников, невозможно.

"Чтобы строить оправданные ожидания - минимум 6 месяцев. Но не разочаровывайтесь, если это будет больше", - добавил Резников.

Передача F-16 Украине

Ранее агентство Reuters со ссылкой на главу МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена сообщило, что Дания получила от США одобрение на поставку Украине F-16 после обучения украинских пилотов. В правительстве Нидерландов в свою очередь сообщили, что тоже получили от Блинкена письмо с разрешением на передачу Украине F-16.

"Мы приветствуем решение Вашингтона разрешить нам отправить истребители F-16 в Украину. Большая благодарность госсекретарю Блинкену за хорошее и оперативное сотрудничество", - написал глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра в соцсети Х.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что учения пилотов ВСУ на F-16 начнутся уже в августе. Как можно быстрее должно произойти применение F-16 на поле боя, подчеркнул президент.

Также сообщалось, что Байден дал добро на обучение украинских пилотов на F-16, но руководят процессом не США, а Дания и Нидерланды.

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