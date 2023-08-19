"Это государственная тайна!": Маляр отреагировала на "слив" данных о потерях ВСУ

Во время активной фазы войны количество погибших и раненых защитников россияне используют для просчета вероятных дальнейших действий ВСУ, говорит Маляр.

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Маляр отреагировала на "слив" данных о потерях ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, УНИАН

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отреагировала на сообщения западных СМИ, которые "слили" данные о количестве погибших и раненых украинских военнослужащих.

"Время от времени в иностранных СМИ появляется информация о якобы количестве наших погибших. Поэтому еще раз объясню ситуацию. Во время военного положения эта информация составляет государственную тайну. Не потому что кто-то что-то хочет скрыть, а потому что это требование военных", - написала Маляр в Telegram.

Как отметила заместитель министра обороны, во время активной фазы войны количество погибших и раненых украинских военных захватчики используют для просчета вероятных дальнейших действий ВСУ.

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"Дело в том, что в военном деле определенные действия зависят от процента погибших и раненых относительно общего количества военнослужащих. Соответственно, если эти цифры известны, враг может заранее просчитать наши действия", - пояснила она.

Маляр подчеркнула, что речь идет не только об общем количестве потерь убитыми и ранеными, но и о количестве потерь конкретных подразделений и направлений. Особенно во время боев. Если у оккупантов будет такая информация, они начнут понимать некоторые следующие шаги украинских защитников.

"Информация об общем количестве погибших и раненых во время военного положения является гостайной. Доступ к этой информации имеет очень ограниченный круг лиц, которые предупреждены надлежащим образом об уголовной ответственности за разглашение", - добавила представительница Минобороны.

Потери Украины и России в войне

Недавно издание The New York Times обнародовало информацию о том, что за 18 месяцев российской агрессии в Украине могли погибнуть 70 тысяч военнослужащих ВСУ. При этом количество раненых украинских бойцов оценивается в 100 — 120 тысяч человек.

Общее количество украинских и российских военнослужащих убитых или раненых с начала войны в Украине за 18 месяцев, приближается к полумиллиону человек, заявили в The New York Times.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что во время контрнаступления ВСУ делают "чудеса, которые войдут в учебники". Чудеса заключаются в том, что ВСУ проводят успешные атаки даже с учетом того, что у врага больше оружия, боеприпасов и людей. Она также сравнила потери украинских военных и российских оккупантов. Потери в ВСУ в 8-9 раз меньше, чем у врага.

Как отметил президент Владимир Зеленский, контрнаступление ВСУ идет медленно, но вскоре оно наберет обороты. Украинский гарант подчеркнул, что, несмотря на трудности, украинские воины ловко продвигаются вперед. По его словам, Украина не хочет терять своих военнослужащих, поэтому наше государство достаточно осторожно подходит к наступательным действиям.

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