Убитых и раненых россиян в три раза больше: в NYT назвали число потерь в войне

Число украинских и российских военнослужащих, убитых или раненых с начала войны, приближается к 500 тысячам.

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Названо вероятное число погибших защитников Украины / УНИАН, unsplash.com

Страна-агрессор РФ потеряла в войне в Украине убитыми почти в 2 раза больше военных, чем украинская сторона.

В Украине могли погибнуть 70 тысяч военнослужащих ВСУ за 18 месяцев российской агрессии, пишет издание The New York Times.

Со ссылкой на нескольких официальных лиц США и одного бывшего высокопоставленного украинского чиновника журналисты подсчитали, что общее число украинских и российских военнослужащих, убитых или раненых с начала войны в Украине за 18 месяцев, приближается к полумиллиону человек.

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При этом военные потери России приближаются к 300 тысячам человек: из них 120 тысяч уничтоженных и от 170 тысяч до 180 тысяч раненых оккупантов.

Также подчеркивается, что на данный момент в конфликте могло погибнуть около 70 тысяч украинских солдат, однако реальная цифра может быть меньше. При этом число раненых украинских бойцов оценивается в 100 — 120 тысяч человек.

Вместе с тем в статье уточняется, что у РФ почти в три раза больше численность войск. В Вооруженных силах Украины, по их данным, воюет около 500 тысяч человек, а в российских ВС — 1,33 миллиона.

Добавим, что цифры потерь сторон очень трудно оценить, поскольку РФ явно занижает количество убитых и раненых оккупантов, а Киев обещает раскрыть данные после войны.

Ранее сообщалось, что ВСУ "покрошили" половину элитных войск РФ. Известный политтехнолог, публицист Михаил Шейтельман рассказал о колоссальных потерях российских оккупационных сил в Украине.

Напомним, американский генерал Марк Милли подчеркнул, что состояние подготовки российской армии не очень хорошее, а потому у захватчиков огромные потери на Донбассе.

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