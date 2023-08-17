Уничтожены или ранены: ВСУ "покрошили" половину элитных войск Путина - эксперт

Говорить про русскую армию как про "элиту" уже нет смысла, уверен Михаил Шейтельман.

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Михаил Шейтельман оценил потери оккупантов РФ / Коллаж: Главред, Фото: radiosvoboda.org, скриншот

Известный политтехнолог, публицист Михаил Шейтельман рассказал о колоссальных потерях российских оккупационных сил в Украине.

В интервью Главреду он напомнил о том, что по данным журналистов ВВС половина подразделений ВДВ страны-агрессора уничтожена в боях в Украине.

"BBC сообщает, что половина войск ВДВ выведена из строя", - подчеркнул политтехнолог.

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Он отметил, что половина десантников РФ либо убита либо ранена в боях в Украине.

"Я понимаю, что говорить про русскую армию как про "элиту" нет смысла, потому что это всё равно это маньяки, убийцы и садисты. Но у них, в России, считается, что войска ВДВ – это более крутые убийцы, насильники, садисты и воры, чем, например, мотострелки. То же самое, можно сказать, про лётчиков, которых тоже считали до сих пор некой "элитой", а они оказались такой же алкашней", - добавил Шейтельман.

Ранее эксперт назвал, кто может возглавить бунт против Путина. Михаил Шейтельман прокомментировал перспективы вероятности нового мятежа в РФ против диктатора Владимира Путина.

Кто такой Михаил Шейтельман Михаил Шейтельман - политолог, политтехнолог, писатель, бизнес-консультант. Родился в 1968 году в Ленинграде. В 1989 году, по возвращении из советской армии, занялся бизнесом. В 1991 году окончил отделение аэродинамики Ленинградского политехнического института. Параллельно занимался КВН и был комиссаром стройотряда. В том же году эмигрировал в Израиль, жил в кибуке, учился в университете имени Бар-Илана на отделении математики. Свою карьеру начал инженером-программистом в Nortel. В 1999 году основал свое первое рекламное агентство в Израиле, которое ориентировалось на русскоязычную целевую аудиторию. С тех пор он занимал руководящие стратегические и творческие должности. Занимался продюсированием, организацией шоу, концертов и гастролей. С 1996 года занимается политтехнологиями. Был советником российского олигарха Бориса Березовского. Консультировал избирательные кампании в Израиле, России, Латвии и Кыргызстане, а также неправительственные организации, такие как Российский еврейский конгресс. В 2015 году был стратегическим советником предвыборного штаба партии "Наш дом Израиль", в результате чего министром обороны назначили лидера партии Авигдора Либермана. Работал стратегическим консультантом и членом правления ряда международных холдингов и инвестиционных групп. С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года активно выступает в украинских, израильских, латвийских и других СМИ и ютуб-каналах, выражаясь в поддержку Украины.

Ранее Шейтельман заявил о том, что Россию ждет еще один мятеж. В обозримом будущем в России может произойти новый мятеж. Возглавит его уже не главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, поскольку таких ресурсов у него нет. Однако Пригожин может поучаствовать в событиях, заявил он.

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