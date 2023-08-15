Пригожин способен захватить Минск, Путину придется с ним договариваться - Шейтельман

У Пригожина сейчас достаточно сил, чтобы пойти на Минск, но это не выгодно Путину, считает эксперт.

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Ходорковский и Абрамович снова отправят "Вагнер" на Москву - Шейтельман / Главред

Цель пребывания ЧВК "Вагнер" в Беларуси продолжает уже некоторое время оставаться предметом для обсуждений. В Беларусь летает чартер Пригожина, его самого якобы видели в белорусском лагере. При этом, по данным британской разведки, Беларусь уже начала спонсировать "вагнеровцев" вместо России.

В интервью Главреду политтехнолог, публицист Михаил Шейтельман рассказал, финансирует ли Лукашенко "вагнеровцев", кто из россиян может политически возглавить новый мятеж Пригожина, и при каких условиях белорусский диктатор утратит власть.

Для начала хотела попросить вас прокомментировать недавнее заявление Христо Грозева о том, что через полгода Пригожин либо может повторить свой мятеж на Москву, либо его уберут. Как вы считаете, насколько оба эти варианта, в принципе, в ближайшее время возможны?

Я осторожно скажу, что Христо Грозев, все-таки, журналист-расследователь, и я с удовольствием читаю и слушаю его расследования. А это – политический прогноз и мне не кажется, что это его главная компетенция. Потому в этом прогнозе я сомневаюсь.

Объясню почему. Если бы Пригожина хотели убить,то его убили бы раньше, и не было бы вопросов вообще. Мы, кстати, до сих пор не знаем, жив Пригожин или нет после путча. Мы не знаем, потому что всё, что происходит вокруг него, очень похоже на какую-то странную конспирологию. У меня нет ответа на вопрос, почему до сих пор, вот уже два месяца спустя после мятежа, мы ни разу не видели живого Пригожина. Заметьте – в военном лагере Пригожина показывали в темноте. А почему до этого все снимали, все было видно, а тут его не видно? Ну странно же? Странно.

Аудиосообщения от Пригожина какие-то абстрактные и не привязаны к сегодняшней ситуации. Фотография на форуме "Россия-Африка", как говорят люди, которые ее смотрели, сделана в какой-то из гостиниц Пригожина, а не на форуме, и с человеком, с которым он до этого много раз встречался. Из-за этого, когда ты видишь 10 разных появлений Пригожина и все они ненадежны, у меня создается ощущение, что кто-то специально выстраивает искусственную историю Пригожина. Это не означает, что у него нет настоящей, но кто-то создает мистификацию. Может быть, кстати, сам Пригожин, ведь он хороший мистификатор.

А для чего?

Он хочет создать альтернативную биографию – это вполне в его духе. Я не хочу искать здесь какую-то теорию заговора, просто выглядит как-то странно, согласитесь, когда вы видите 10 различных фактов. Почему-то до этого он каждый день снимался на видео, и не было бы проблемой и сейчас сняться на видео и сказать что-то, что привязано к сегодняшним событиям. Мол, вот там негодяи, подлецы разбомбили мост или взорвали танкер. Тогда бы все понимали, что это Пригожин, и он жив. А так не ясно.

Смотрите видео интервью Михаила Шейтельмана Главреду о Пригожине и его планах в Беларуси:

Но на самом деле это – технический момент. А теперь, собственно говоря, переходим к политике. Пригожин был мятежником, потому что у него была самая большая сила в России. У него была "вторая армия мира", как он называл свою ЧВК "Вагнер", и уж точно первая армия в России. А сейчас-то у него этого нет. Ну какой новый мятеж может организовать Пригожин? Силами чего? 10 тысячами ЧВКшников из Минска, у которых теперь нет ПВО, а тогда было, нет танков. Есть какие-то обломки артиллерии, и всё? Тогда он не смог, то есть мятеж организовал, но не победил. А тут какой мятеж? Поэтому я не готов в это поверить. Но он может быть задействован в следующем мятеже. Христо Грозев прав в том, что следующий мятеж может состояться в эти обозримые сроки. Я верю, что такой мятеж может состояться, но этим мятежом будет руководить кто-то другой, а Пригожин и его ЧВК "Вагнер" могут быть частью этого мятежа. И тогда у него будет больше шансов на успех, потому что тогда будет обеспечена некая политическая составляющая, которой в прошлый раз не было.

Кто технически может быть задействован в этом мятеже, помимо Пригожина, если руководить будет не он?

Это зависит от того, кто будет интересантом. Например, мы до сих пор не знаем о судьбе Суровикина. А он, между прочим, до сих пор командующий ВКС РФ. То есть все эти самолеты, космические корабли, и что у них там еще есть, все еще в его подчинении, его никто не увольнял. У нас есть спорные слухи о судьбе командующего Воздушно-десантными войсками.

При этом BBC сообщает, что половина войск ВДВ выведена из строя. То есть убиты или ранены половина ВДВшников. Я понимаю, что говорить про русскую армию как про "элиту" нет смысла, потому что это всё равно это маньяки, убийцы и садисты. Но у них, в России, считается, что войска ВДВ – это более крутые убийцы, насильники, садисты и воры, чем, например, мотострелки. То же самое, можно сказать, про лётчиков, которых тоже считали до сих пор некой "элитой", а они оказались такой же алкашней. Но факт в том, что их таковыми считают. Поэтому любое из этих подразделений, любой из важных генералов, у которых реально есть авторитет, могут это сделать. Но главное, кто будет политической составляющей этого мятежа. Мятеж Пригожина проиграл. Помните, как было в советских учебниках – причины поражения Восстания Емельяна Пугачева или Степана Разина. Первая из причин поражения "восстания" Евгения Пригожина в том, что не были выдвинуты четкие политические требования. А почему они не были выдвинуты? А некому их было выдвигать, там не было ни одного политика. Пригожин – олигарх, бизнесмен, бандит. Всё, что угодно, но не политик. И вот если бы у них было политическое крыло, был бы другой результат. Поэтому в новом восстании важно политическое крыло – с него надо начинать, и потому важно, кто будет этой политической составляющей.

А все-таки политически кто это может быть? Есть какие-то варианты?

Вообще есть только один вариант, в который я верю. Шучу, на самом деле, их конечно, миллион – я просто придумал архетипный вариант, то есть вариант, из которого потом можно выстраивать любые. Он звучит так: союз Абрамовича и Ходорковского. В политике в данной ситуации, нужны две важные составляющие. Первая – это, понятно, деньги. А у Абрамовича и Ходорковского есть и по отдельности, и вместе сколько угодно денег, и на такое мероприятие им точно хватит, и мобилизовать нужную сумму – не вопрос. Для второй, военной составляющей, им надо найти кого-то. Каким будет имя генерала – не так и важно. Но Ходорковский из всех российских оппозиционеров имеет самое большое влияние на Западе и самые большие связи. По крайней мере, воспринимается он наиболее серьезным образом из тех, кто на свободе. То есть, мы сейчас не берем во внимание тех, кто сидит в тюрьме. Ходорковского позвали как представителя России на Мюнхенскую конференцию, а Каспарова, который с ним в одной команде, позвали на саммит НАТО. Вот поэтому Ходорковский на Западе действительно может добиваться признания. И это важно, ведь когда готовишь революцию, то 50 процентов ее успеха – это добиться признания на Западе. Вот в Нигере люди смогли сделать революцию, а добиться признания Запада не смогли, поэтому сейчас у них большие проблемы – они вынуждены морить голодом президента и всё такое. Сколько было переворотов, на которые Запад говорил: "Отлично, признаем новую власть".

Абрамович – единственный, наверное, человек из российского олигархата, который обладает большими связями внутри России. Я сейчас говорю не о дружбе с Путиным, а о том, что его агентами пронизана все российское чиновничество. У него было огромное количество бизнесов, по всей России разбросаны всякие его заводы, и он везде инкорпорировал своих людей, в том числе тех, кто работал в его структурах. Это его выпускники, грубо говоря. А сеть его выпускников есть везде, начиная с мэрии Москвы и заканчивая каким-нибудь горсоветом Анадыря. Все они, так или иначе, его люди. Поэтому он способен их задействовать – у него огромный ресурс для этого.

Еще одно главное условие – оба этих человека хотят. Что хотят Фридман, Хант и Авен? Чтобы им разрешили есть три завтрака, а им пока выдают деньги на один. А чего хочет Абрамович? Мы видим, что он зачем-то ездит в Турцию, бежит на переговоры, освобождает пленных и так далее. То есть он активно борется за некую Россию, какой он её видит. И Ходорковский тоже, в отличие от многих других. Безусловно, среди беглых политиков России есть несколько человек, которые очень активны, и Ходорковский один из них. Хотя оба они, и Ходорковский, и Абрамович, могли бы отдыхать – им обоим примерно по 60 лет, у них все есть, и они могли бы быть уже на пенсии. Но нет, им что-то надо.

Касаемо перемещения "Вагнера" в Беларусь. Как вы считаете, с какой целью они там сейчас находятся – действительно ли они могут устраивать, допустим, провокации на польской либо литовской границе, к чему сейчас вероятно готовятся эти страны НАТО, либо, всё-таки, у них другая цель? И есть ли угроза для Украины, ведь было заявление генерала Наева о том, что такая угроза сохраняется, но она пока не настолько очевидна.

Отвечая на вопрос, зачем они там находятся, я могу сказать, что сам вопрос чуть иначе должен формулироваться. ЧВК "Вагнер" в Беларуси не "зачем", а "почему". Потому что ЧВК "Вагнер" туда не отправили. "Зачем" – это если бы в мае Путин бы приказал ЧВК передислоцироваться в Беларусь (имеется в виду – до путча), и вести там какие-то действия. Но тут все иначе. Это называется "жертва обстоятельств", поскольку ЧВК "Вагнер" в связи с обстоятельствами, никак не связанными с Беларусью и с нынешними задачами на фронте, оказались в Беларуси по воле обстоятельств. Потому что они восстали, их надо было куда-то спрятать, Беларусь попалась под руку, и больше было некуда, потому что договориться смог только Лукашенко. И вот они там "почему-то".

И теперь, после того как они там почему-то стали проблемой и с ними надо что-то делать. Чтобы не было плохо.

Лукашенко не собирается платить ЧВК "Вагнер". Это совершенно очевидно, о чем я сказал в первый день, когда они сказали, что едут в Беларусь. У Лукашенко нет ЧВК "Вагнер" – это частная военная кампания, она зарабатывает деньги. И она не будет бесплатно работать ни на Лукашенко, ни на кого угодно. У Лукашенко денег нет, и он к оплате их услуг точно не готов. На зарплаты этих 10 000 человек нужно 20 млн долларов в месяц. На, грубо говоря, консервы, мясо, молоко – еще 20 млн. Вот вам уже, осторожно говоря, 40 млн долларов. Потому что Лукашенко, поверьте, за каждую палаточку берёт, как за пятизвёздочный отель – бесплатно там никто никого не размещал.

И это сумма, которая нужна на их содержание, если они не воюют и не тренируются. А дальше начинается обучение, стрельбы, танки, и все это разрастается до 100 миллионов. И это, опять же, без учета активных военных действий. Без артиллерии, только патроны, какие-то тренировочные лагеря и полигоны.

Миллиард долларов в год на это тратить у Лукашенко, как и у всей Беларуси, нет и незачем. Поэтому надо с ними что-то делать, потому что либо "Вагнер" пойдет и возьмет Минск, что для него вообще не проблема. То есть для чего хватит Пригожина, так это для взятия Минска. Село, где находятся "вагнеровцы", по периметру оцепил белорусский ОМОН. Но омоновцы в Беларуси – это люди, которые могут только бить студентов. Они никогда не воевали. Понятно, что с ними "вагнеровцы", если они будут сопротивляться, сделают ровно то, что сами омоновцы делали на Окрестина в Беларуси. И это будет очень жалкое зрелище.

Поэтому надо как-то решать эту проблему. Соответственно, "Вагнер" нужно будет куда-то бросать в бой. Сразу отвечу, что в Украину это практически невозможно. Предположим, они поехали наступать в Украину, даже все 10 тысяч. В прошлый раз на Киев наступало 70 тысяч российских "элитных" войск. Все это с огромной поддержкой ракет, авиации. И они были разбиты под Киевом. Разбить эту группировку заняло месяц и шесть дней, да так, что она бежала из-под Киева. И это тогда были еще не укрепленные районы. И это была украинская армия, которая сражалась только тем советским оружием, что было на складах. А сейчас там стоит армия, которая обучилась уже в Швеции, Великобритании и США, получила западное вооружение, заминировала 20 километров вдоль границы в ширину, понастроила бетонных укреплений.

В Польше тоже, конечно стоит армия, и попробуй туда наступай – там и войска США, и немецкие войска. В Литве "Абрамсы", польская армия в 300 тысяч. Но есть нюанс. Если пойти на Польшу, то у "Вагнера" есть хоть какой-то шанс. Ты заходишь в Польшу, цепляешься за какие-то села и начинаешь там "бузить". Грубо говоря, такая террористическая акция, и с тобой начинает польская армия воевать, но там, внутри Польши, потому что НАТО может испугаться наступать на Беларусь и уничтожать военные цели на территории Беларуси. А Украина не будет терпеть и сантиментов не будет – как только первая рота "вагнеров" войдет с севера на украинскую территорию, то Украина ударит по Беларуси. Конечно, по аэродромам, будут уничтожены все эти нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре. Для этого хватит беспилотников, ракет, и в этом смысле у Украины нет никаких тормозов. Просто Беларусь будет снесена к черту. Я думаю, что украинская армия способна уничтожить белорусскую армию в достаточно короткий срок и захватить Минск, если будет необходимость. Потому что путь на Минск будет свободен. Кто его будет защищать? Белорусская армия? Ну посмотрим, что эти желторотые минские военные будут делать против украинских "псов войны", которые уже воюют полтора года, со своей советской техникой против "хаймарсов" и "леопардов".

Поэтому я думаю, что Лукашенко ни в коем случае этого не позволит. Он понимает, что в ответ он потеряет Беларусь. Но на Польшу могут и напасть.

Вы сказали, что Лукашенко не финансирует "Вагнер". А вот как тогда, по-вашему, можно расценить заявление разведки Великобритании о том, что, вероятно, частично все-таки, поскольку Россия отказалась от финансирования, Беларусь может это делать?

Она не может, потому что у нее просто физически нет денег. ЧВК "Вагнер" за год войны получила, там разные были суммы, примерно от 15 до 20 миллиардов долларов. Это для России много. Чтобы вы понимали, это 5 процентов бюджета всей страны. А бюджет Беларуси я сейчас не вспомню, но у них ВВП – 60 миллиардов. И что, треть ВВП потратить на ЧВК "Вагнер"? Ну, это как-то несерьёзно.

И еще вы сказали, что единственное, на что сейчас способен ЧВК "Вагнер" – это, по сути, пойти на Минск. Как вы считаете, могут ли быть такие планы у "вагнеровцев", и что будет потом, если это произойдет?

Пункт первый – планов, конечно, нет. Но они и не строят планов. Пригожин же сказал, что, мол, это я психанул, когда напал на Москву. Поэтому на Минск он пойдет, когда психанет, когда у него будут проблемы. А проблемы у него могут возникнуть, потому что денег нет. 10 тысяч человек, им надо как-то кормиться. Пригожин должен каждый день доставать из своего кармана личные деньги и кормить 10 тысяч человек. Кто же столько продержится? Ну, месяц, два, три еще понимаю, а дальше? Поэтому я сразу давал 3 месяца ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Просто в Минске есть "еда". Ты пришёл, забрал себе Республику Беларусь, объявил себя самопровозглашенным президентом, и у тебя нет проблем. Потому что кто сегодня президент Беларуси? Никто. Есть самопровозглашенный Лукашенко. То есть любой бездомный сегодня может прийти в Минск, и, если он сможет выбить Лукашенко из кабинета, то он будет самопровозглашенным президентом. В любом случае нелегитимным и непризнанным. Так какая разница, какой будет фамилия этого человека – Лукашенко или Пригожин?! Для мира ничего не изменится. Один бандит сидит в каком-то кабинете и говорит, что он президент, другой бандит сидит.

Но, что примечательно, в Беларуси есть правительство, и оно признано Европой и Западом. И с правительством общаются – когда был жив министр иностранных дел Макей, пока его не убили россияне, он ездил в Европу с визитами. Поэтому правительство Беларуси сможет функционировать. Пригожину совершенно не интересно управлять тракторами "Беларусь", колхозы отстраивать – это все не его. Но у него будет дееспособное правительство, которое работает, насколько это возможно в рамках белорусской экономики. Он самопровозглашенный президент, у него есть своя вотчина, и у него есть 9 миллионов человек рабов, которые что он то и делают. Хочешь – делай из них ЧВК, хочешь – в Африку их отправляй копать золото.

То есть, он будет их "владельцем" единолично, без какого-либо участия Путина, даже за кулисами?

Конечно, это будет его личная инициатива, потому что Путину выгоден Лукашенко. Но Путину придётся идти на условия Пригожина, когда он захочет что-то делать. Ну, например, захочет Путин подключить белорусскую армию к войне, и он будет договариваться с Пригожиным. Это для него супер выгодная позиция. Но тут, правда, снова все это обломается по одной причине. Ровно по той же, по которой не получился мятеж – Пригожин не политик, он не умеет. И когда дойдет до политики, то он, конечно, проиграет.